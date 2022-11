Schwarzwald-„Tatort“: Was hat die Mutter mit ihrer Familie gemacht?

Der Tod lauert mal wieder in der Breisgauer Vorstadt-Idylle. Hier ziehen Mähdrescher ruhig übers Feld, vorbei an schmucken Einfamilienhäusern, Kinder rollern mitten auf der Straße, der Haustürschlüssel liegt unterm Blumentopf. Doch als eine ältere Frau eine frische Biogemüsekiste bei der Familie ihres Sohnes abliefern bringen will, findet sie nur eine riesige Blutlache. Sohn und Enkel sind verschwunden. Auch die Schwiegertochter Sarah (Lisa Hagmeister) ist weg – sie wird Stunden später apathisch in einer Autobahnraststätte gefunden. Im Haus will sie nichts Auffälliges bemerkt haben, hat die Nacht nach einer Feier aber gar nicht zu Hause verbracht. Die Freiburger Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) stoßen nicht nur bei der Schwiegermutter auf Vorurteile gegen die verdächtige Sarah: Die alte Nachbarin, eine ehemalige Grundschullehrerin, hat Schreie und Streits sogar akribisch protokolliert – obwohl sie fast blind und taub ist, wie Tobler bemerkt.

Der „Tatort“ mit dem abgedroschenen Allerweltstitel „Die Blicke der Anderen“ ist Auftakt der ARD-Themenwoche „Wir gesucht! Was hält uns zusammen?“. Die Filme und Reportagen sollen „lösungsorientiert“ und „konstruktiv“ wirken, erklärt SWR-Intendant Kai Gniffke. Doch auch die Dokus und Dramen neben dem „Tatort“ zeigen eher das Auseinandertreiben der Gesellschaft, abzulesen schon an Titeln wie „Warum helfen wir (uns) nicht?“ oder „Wie egoistisch bist Du?“ Im Mittwochsfilm „Und Ihr schaut zu“ (9.11.) versucht eine Frau, Schaulustige vor Gericht zu bringen, die den Unfalltod ihrer Tochter gefilmt und ins Netz gestellt hatten. Als wäre das alles nicht schon schlimm genug, muss Mark Forster den Begleitsong der ARD-Themenwoche singen – hier herrscht das wahre Grauen!

Dienst nach Vorschrift

Krimis beschwören schon von der Grundkonstruktion her nicht das harmonische Miteinander oder Wir-Gefühl, höchstens ein „Wir gegen Euch“ oder „Alle gegen Eine“. Der „Tatort“ von Bernd Lange (Buch) und Franziska Schlotterer (Regie) konzentriert, oder besser: beschränkt sich auf eine Frau, die eine Außenseiterin im familiär-vorstädtischen Umfeld geblieben ist und dafür Anerkennung im Beruf sucht und findet: Sarah ist die beliebteste Mitarbeiterin auf dem Bürgeramt. Doch dieser Konflikt, den die Zuschauer schon nach zehn Minuten begriffen haben, dreht sich bald im Kreis, die Spannung fällt in der zweiten Hälfte immer weiter ab.

Lisa Hagmeister, die im Kinofilm „Systemsprenger“ die überforderte Mutter gespielt hatte, zeigt eindrücklich die Zerrissenheit und Vereinsamung dieser Frau, muss mit ihren Auftritten aber den Film fast alleine stemmen. Doch damit ist diese Rolle überfordert, zumal die Kommissare Tobler und Berg diesmal nur Dienst nach Vorschrift verrichten dürfen, mit Vorliebe die Fotos von Verkehrsüberwachungen kontrollieren, während neben ihnen keine andere Figur auch nur ansatzweise Interesse hervorruft. Weitere Spuren wirken eher wie Pflichtübungen. So hatte Sarahs verschwundener Mann, ein HighTech-Ingenieur, vor Gericht gerade drei Millionen Euro von seinem Ex-Kompagnon erstritten. Doch selbst eine solch große Summe wird in diesem behäbigen Breisgau-Krimi so hingenommen, als ginge es um die Bezahlung einer Gemüsekiste.

Wertung: 2 von 5 Punkten

Tatort: Die Blicke der Anderen. So, 6.11., 20.15 Uhr, ARD