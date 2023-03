Nach Shitstorm: RTL2 kippt TV-Doku mit Michael Wendler

Nach dem Shitstorm gegen RTL2 wegen des geplanten TV-Comebacks von Michael Wendler hat der Sender am Mittwoch eine Kehrtwende bekannt gegeben. „RTL2 stoppt das angekündigte Format mit Michael Wendler“, schrieb der Sender in einer Mitteilung. Demnach wird die geplante Doku-Soap mit dem Sänger und seiner schwangeren Frau Laura Müller nicht für RTL2 produziert und ausgestrahlt.

„Wir haben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben“, heißt es in der Mitteilung weiter. Man habe sich immer von Extremismus aller Art distanziert und stehe für Weltoffenheit und Toleranz. „Es ist uns wichtig, auch nur den Anschein zu vermeiden, dass der Sender hier zu Abstrichen bereit ist. Deshalb werden wir das Projekt mit Michael Wendler nicht weiterverfolgen. Die Produzenten EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions tragen diese Entscheidung in vollem Umfang mit.“

RTL2 wollte dem geschassten Schlagersänger ein TV-Comeback verschaffen, der Privatsender wollte den 50-Jährigen und seine 28 Jahre jüngere Frau bei der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes begleiten und daraus eine Doku-Soap machen. Das hatte man erst am Dienstag bekannt gegeben.

Wendler hatte in der Corona-Pandemie Verschwörungstheorien verbreitet

Daraufhin war über den Sender ein regelrechter Shitstorm hereingebrochen, war Wendler doch in den vergangenen Jahren im Zuge der Corona-Pandemie dadurch aufgefallen, dass er Verschwörungstheorien verbreitet und Anfang 2021 Deutschland und die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung auf seinem Telegramkanal mit einem „KZ“ verglichen hatte. Deswegen hatte sich RTL damals von dem Sänger distanziert und ihn nach enormem öffentlichem Druck aus allen bereits fertig produzierten Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“ herausgeschnitten. In der Casting-Show hatte Wendler, der argumentierte, dass „KZ“ nicht für Konzentrationslager, sondern für „Krisenzentrum“ stünde, in der Jury gesessen.

Wenig überraschend, dass RTL2 mit dem verkündeten TV-Comeback Wendlers, das noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden sollte, einen massiven Shitstorm erntete. „So ein versiffter Sender“, schimpfen Twitter-User. Satiriker Jan Böhmermann fragte: „An wen zahlen RTL2 und Endemol Shine Germany eigentlich Wendlers Reality-Soap-Honorar? An das Amtsgericht Dinslaken, das Finanzamt Dinslaken, die Staatsanwaltschaft Duisburg oder an irgendeine Wendler-Strohfirma mit Sitz in Florida?“

Comedian Oliver Kalkofe kommentierte: „Seit der Wendler damals mit Hildmann aus unserem Leben verschwand, galt nur die Frage: Welcher TV-Sender ohne Moral, Verstand oder Skrupel wird ihn wohl irgendwann als erster zurückholen? Glückwunsch! RTL2 hat die Griff-ins-Scheißhaus-Lotterie gewonnen!“

RTL Deutschland distanziert sich: keine Wendler-Doku im Streaming

RTL2 ist ein Ableger der RTL Group. In einer Pressemeldung vom Dienstag hatte der Sender lediglich lapidar erklärt, dass es in den vergangenen Jahren nicht die Musik gewesen sei, „mit der Schlagersänger Michael Wendler in den Schlagzeilen landete“. Der Sänger wurde mit den Worten zitiert: „Von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren. Laura und ich sehen dieses Format als Möglichkeit zum Neustart für uns an.“

Bei RTL Deutschland hatte man sich bereits am Dienstag von dem Vorhaben distanziert. „Die Michael-Wendler-Doku-Soap von RTL2 wird weder vor noch nach der TV-Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar sein“, twitterte das Unternehmen über den offiziellen Twitter-Kanal seines Streamingportals RTL+.

Die Michael #Wendler Doku-Soap von RTLzwei wird weder vor noch nach der TV-Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar sein. https://t.co/6mCMbr4eZO — RTL+ (@RTLplus) March 14, 2023

Auch Michael Wendler selbst meldete sich mit Blick auf den Shitstorm noch einmal zu Wort: Er sei von den Reaktionen, die die Ankündigung seiner Rückkehr ins TV auslöst, „bestürzt und auch von der Vehemenz überrascht“. Dieses Statement ihres Mannes veröffentlichte Laura Müller auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie auch schon fleißig für die gemeinsame Doku-Soap wirbt. Ihr Mann sagt in der Mitteilung weiter: „Ich möchte an dieser Stelle klarstellen, dass ich kein Rassist oder Antisemit bin und auch nie war.“ Er verurteile jede Form des Rassismus und Antisemitismus. Auch wenn er für viele Menschen „unverständlich harte Äußerungen“ getätigt habe, sei er kein Extremist. Er bedauere heute viele seiner Äußerungen.

Konkreter wurde Wendler auch in diesem Statement nicht. Kritik an seinem TV-Comeback kam auch von der Amadeu Antonio Stiftung, die twitterte: „Wie bereitet man Verschwörungsideologien eine Bühne und relativiert die Gewalt, die von ihnen ausgeht? Ganz einfach, indem man wie RTL2 dem Verschwörungsinfluencer Michael Wendler eine Sendung gibt. Ein Schlag ins Gesicht aller Betroffenen.“