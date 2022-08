Jeder „Raumschiff Enterprise“-Fan kennt sie: die Schauspielerin Nichelle Nichols alias Lieutenant Uhura. Unvergessen ihre halbe Drehung in Richtung Captain Kirk, wenn der mal wieder ein Problem hatte. Dann der strenge Blick, den sie ihm, an ihrem Bildschirm sitzend, über die Schulter zuwarf, die rechte Braue leicht gehoben. Er war so selbstbewusst wie einschüchternd. Sie war eine Schönheit und behauptete sich in einem ultrakurzen, eng anliegenden roten Kleid nicht nur als Frau in der Raumschiff-Männerwelt, sie war auch eine der ersten schwarzen Frauen, die in einer US-Fernsehserie eine Frau mit Autorität spielte. Martin Luther King persönlich, so schreibt es die New York Times, soll ihr für ihre Darstellung in „Star Trek“ mit den Worten gedankt haben, dass Schwarze zum ersten Mal in einer Rolle im Fernsehen gesehen würden, wie man sie im Alltag sehen sollte. Als Menschen nämlich, die über Würde und Ansehen verfügen.

Dass aber ihr von Außerirdischen angeordneter Kuss mit ihrem Kollegen William Shatner alias Captain Kirk der erste Fernsehkuss gewesen sein soll, den eine Afroamerikanerin einem Weißen gab – es war 1968 –, stimmt nicht. Es hatte davor schon solche Küsse gegeben, und dieser hier erregte damals nicht einmal viel Aufsehen. Aber er war sicher der meistgesehene Kuss dieser Art.

Nichelle Nichols half, die Nasa diverser zu machen

Nichelle Nichols wirkte aber auch jenseits der Fernsehwelt. Sie half der Nasa, Frauen und Vertreter von Minderheiten für die Arbeit bei der Raumfahrtbehörde zu interessieren und so die Raumfahrt diverser zu machen.

Geboren wurde Nichols 1932 als Grace dell Nichols, sie wuchs in Chicago auf, tanzte Ballett und arbeitete später für Duke Ellington, der sie auf einer Tournee in einer seiner Jazz-Suiten auftreten ließ. Eine Tänzerin verkörperte sie auch in Otto Premingers Filmversion von „Porgy and Bess“. In Los Angeles war sie des Öfteren in einer One-Woman-Show zu sehen, die eine Hommage für schwarze Frauen im Vergnügungsbusiness war.

I am so sorry to hear about the passing of Nichelle. She was a beautiful woman & played an admirable character that did so much for redefining social issues both here in the US & throughout the world. I will certainly miss her. Sending my love and condolences to her family. Bill — William Shatner (@WilliamShatner) July 31, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Nichelle Nichols ist nun mit 89 Jahren gestorben, wie ihr Sohn auf ihrer Webseite mitteilte. Ihr Schauspielkollege Shatner schrieb auf Twitter: „Es tut mir so leid, von Nichelle’s Tod zu hören. Sie war eine wunderschöne Frau und spielte eine bewundernswerte Figur, die so viel dazu beigetragen hat, soziale Probleme sowohl hier in den USA als auch auf der ganzen Welt neu zu definieren.“