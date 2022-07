„Das Mobbing wird sich heute auszahlen. Das Leid was mir zugefügt wurde wird zurückgegeben.“ Der 18-jährige Ali Sonboly tippt diese Zeilen, bevor er am Nachmittag des 22. Juli 2016 mit einer Pistole ins Münchner Olympia-Einkaufszentrum fährt und dort um sich schießt. In einer vierteiligen Dokumentation blickt Regisseur und Autor Johannes Preuss („Mein fremdes Land“) nun auf die Ereignisse zurück, die eine ganze Stadt in Panik versetzten, und versucht nachzuzeichnen, wie Sonboly zum Mörder wurde.

„Ich versuche irgendwie, diesen Tag aus meinem Kopf rauszulöschen. Keine Chance“, sagt der Augenzeuge Hüseyin Bayri rauchend in die Kamera. Bei Bayris Versuch, dem 19-jährigen Guiliano, der später an den Schussverletzungen sterben wird, das Leben zu retten, zielt der Täter plötzlich auf ihn – aber das Magazin ist leergeschossen. Bayri überlebt nur durch diesen Umstand. Er hätte in das Opferprofil des hasserfüllten jungen Mannes gepasst, der an jenem sonnigen Donnerstag versuchte, junge Menschen mit Migrationshintergrund zu töten. Er erschießt neun Menschen und verletzt fünf weitere schwer.

Der Täter hatte Kontakte in die USA

Wer war Ali Sonboly? Und wie konnte der Sohn iranischer Einwanderer derart extremes rassistisches Gedankengut gegen Menschen, vor allem mit türkischem Migrationshintergrund, entwickeln? Die zweite Folge „Der Täter“ widmet sich ganz ihm. Sonboly wurde in der Schule schwer gemobbt, erzählen anonymisierte Schulfreunde und Kommilitonen. Eine Mitschülerin beispielsweise berichtet, wie er immer wieder geschlagen, getreten und gedemütigt wurde. Ein früherer Freund Sonbolys weiß noch: „Wenn Ali gemobbt wurde, haben die Lehrer ihn aus dem Klassenzimmer geschmissen, damit es nicht noch schlimmer wird. Die meiste Zeit vom Unterricht saß er alleine vor der Tür.“ Offenbar hatten auch die Lehrerinnen und Lehrer an der Toni-Pfülf-Mittelschule Angst vor den Schülern, die Sonboly mobbten. Der spätere Amokläufer notiert zu dieser Zeit auf seinem Laptop: „Ich fühle mich gedemütigt, dass ich so ein Versager bin. Wie werde ich abtreten? Wie kann ich es jedem am besten heimzahlen?“

Nachdem er die Schule gewechselt hat, seine Familie in die Maxvorstadt zieht, eines der besten Viertel Münchens, und Sonboly sogar kurzzeitig eine Freundin hat, rutscht der sich in psychiatrischer Behandlung befindende Jugendliche wieder ab. Er wird sozial immer auffälliger, berichtet sein ehemaliger Freund, und erzählt von verstörend gewaltverherrlichenden Bildern und Nachrichten, die Sonboly in eine WhatsApp-Gruppe postete. Sonboly vernetzt sich auf der Gaming-Plattform „Steam“ unter anderem mit amerikanischen Rechtsextremisten und Rassisten, die terroristische Fantasien austauschen. Kurz darauf beginnt er, im Darknet nach einer Waffe zu suchen. Der Fallanalytiker Alexander Horn spricht von einem „Point of no Return“.

Die Doku-Serie gleitet teilweise in Voyeurismus ab

Die Dokumentation blickt mithilfe von Polizisten, Journalisten, Angehörigen, Fallanalytikern, früheren Freunden und Bekannten Sonbolys sowie kriminologischen und psychiatrischen Gutachten auf die Genese, den Verlauf und die Folgen des rassistischen Attentats. Dabei wird neben Interviews auch mit Handyvideos vom Tag der Tat gearbeitet, was sie in ihrem ganzen Schrecken bedrückend realistisch zeigt. Gleichzeitig gelingt es den Machern, die Leidensgeschichte des Täters in ihren Details zu erzählen, ohne sie dabei als Rechtfertigung zu benutzen.

Begleitet werden die Bilder häufig mit dramatischen Klängen und vorgelesenen Zitaten aus dem Film „Matrix“, der in der Radikalisierung Sonbolys eine zentrale Rolle spielte. Die eigentlich extrem informative und spannende Dokumentation bekommt dadurch mitunter einen unseriösen Anstrich. Als die Rede davon ist, dass Sonboly in der Schule immer wieder als Affe bezeichnet wurde, wird plötzlich ein Gorilla eingeblendet, akustisch dramatisch untermalt. Diese Bilder sind in ihrer voyeuristischen Wirkung der Sache nicht ganz angemessen, und man will etwa Angehörigen der Opfer nicht zumuten, eingespielte Handyklingeltöne zu hören, wenn Polizisten von den klingelnden Telefonen der erschossenen Opfer berichten.

Insgesamt aber ist die Dokumentation schlüssig aufgebaut und beeindruckend genau in ihrer Recherche und Analyse, sie lässt die Zuschauer berührt und erschüttert zurück. „22. Juli – Die Schüsse von München“ führt erneut vor Augen, vor welche Gefahr uns die undurchsichtigen Echokammern der Radikalisierung in den zahllosen Communitybereichen des Internets stellen. Gerade sozial isolierte Opfer von Mobbing können der rassistischen und menschenverachtenden Kommunikation in diesen rechtsfreien Räumen, die auf Rechtsextremismus wie ein Katalysator wirken, anheimfallen – und zu Tätern werden.

Wertung: 3 von 5 Punkten

22. Juli – Die Schüsse von München, Dokumentation, 4 Folgen, Sky Crime