Stuttgarter „Tatort“: Wenn der Anwalt richten muss

Das Örtchen namens „Elend“ liegt eigentlich im Harz. Dieser „Tatort“ aus Stuttgart behauptet: „Elend“ haben wir auch! Das Ortsschild steht in einem Wald. Ein Obdachloser schiebt nachts im strömenden Regen sein Fahrrad mit seinen Habseligkeiten einen Berg hinauf. Ein gestresster Anwalt (Nicholas Reinke) passt einen Moment lang nicht auf, fährt den Mann an – und lässt ihn liegen. Er steckt in seiner Panik nur die Mütze des Opfers ein, die sich am Auto verfangen hat.

Der Tathergang ist also vollkommen klar. Der Täter gerät auch bald ins Visier der Ermittler Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare), denn der Anwalt war in der Tatnacht am Berg geblitzt worden und hatte die Beulen am Dienstwagen als „Wildunfall“ gemeldet. Obwohl „Der Mörder in mir“ also ein alltäglicher, fast ein Routinefall zu sein scheint, ist er deutlich spannender als der „Tatort“-Durchschnitt – gerade weil er nicht in die üblichen Krimiroutinen verfällt. Autor und Regisseur Niki Stein hat schon in der Vergangenheit spektakuläre oder spekulative Stoffe überzeugend in Szene gesetzt. In Stuttgart spielte er im Fall „HAL“ sogar mit künstlicher Intelligenz als Täter. Hier beweist er, dass er auch ganz anders kann.

Besondere Dialoge, kaum verständliches Schwäbisch

Gezeigt wird ein Täter, der zur Identifikation einlädt. Der Anwalt mit dem Teddybären-Charme ist arg zerrissen, will sich zuerst stellen, versucht dann aber, die Tat zu vertuschen und zu leugnen. Er steht dabei unter Druck von gleich drei Frauen. Die hochschwangere Gattin (Christina Hecke) beschwört ihn, sich nicht zu stellen. Er werde als Familienvater gebraucht, dem toten „armen Hund“ dagegen könne sowieso keiner mehr helfen. Die smarte Kollegin in der Kanzlei (Pina Kühr), die ahnt, was passiert ist, hat seine Karriere in der Hand. Zur Schlüsselfigur aber wird die Frau aus der Autoreinigung, die die Mütze im Auto findet, sie ihm zurückbringt und dann in der Zeitung liest, dass sie dem Opfer gehört hatte.

Tatiana Nekrasov ist eine Lieblingsschauspielerin von Niki Stein, sie hatte zuvor schon in drei „Tatorten“ unter seiner Regie gespielt, zum Beispiel als verdeckte Ermittlerin gegen einen russischen Clan in Hamburg. Ihre ambivalente Figur hält auch hier bis zuletzt alle Optionen offen: Denn die alleinerziehende Mutter könnte ja zum Opfer der Anwaltsfamilie werden, andererseits ihr Wissen auch gegen sie einsetzen. Die Frau des Todesfahrers versucht, sie als Haushälterin einzustellen und so unter Kontrolle zu bringen. Hier ergeben sich reizvolle Spielszenen zwischen Tatiana Nekrasov, Christina Hecke und Nicholas Reinke. Im Kommissariat liefern sich diesmal der Gerichtsmediziner (Jürgen Hartmann), der Karl Popper und Shakespeare zitiert, und Bootz ein paar besondere Dialoge, während eine neue Kommissarsanwärterin (Julia Dorothee Brunsch) mit ihrer Übereifrigkeit und ihrem kaum verständlichen Schwäbisch nervt.

Den beiden Kommissaren bleibt nur, die Grenzen ihres Jobs zu diskutieren und dem Opfer eine Biografie zu geben. Der Überfahrene war nach dem Tod seines Kindes aus der Bahn geworfen worden – Lannert hatte ja einst mit dem Tod von Frau und Tochter Ähnliches erlebt. Sein flammender moralischer Appell ist zwar pathetisch, trifft aber dennoch ins Schwarze. Das Ende jenseits der „Tatort“-Konventionen ist jedenfalls konsequent - und ein bitterer Kommentar zur Gesellschaft.

Wertung: 4 von 5 Punkten

Tatort: Der Mörder in mir, So, 18. September, 20.15 Uhr, ARD