„Tatort: Aus dem Dunkel“: Wenn das Handy zum Feind wird

Die Kommissarin Ellen Berlinger ist im Dienst erschossen worden! Diese Nachricht aus dem Krankenhaus erschüttert ihre Cousine Maja (Jule Böwe). Doch wie ein Anruf beweist, ist Ellen (Heike Makatsch) quicklebendig. Ein Stalker, der alleinstehende Frauen mit Telefonterror überzieht, hatte sich den perfiden Scherz erlaubt und provoziert die Polizistin, die gegen ihn ermittelt, auch weiterhin. Nachdem der Mann ihr private Fotos zugemailt hat und ihr vorwirft, sie hätte ihre Kinder verlassen, richtet Ellen wütend die Pistole auf ihn – doch beweisen kann sie den Psychoterror nicht.

Kommissarin Berlinger kann ganz schön nerven!

„Aus dem Dunkel“ ist der letzte „Tatort“ mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger. Vor sieben Jahren war ihr Dienstantritt von der ARD noch großspurig als „Event“ verkauft worden, als die Hauptdarstellerin mit ihrem echten Schwangerschaftsbauch antrat. Nun wird sie aus ganz profanen Spargründen verabschiedet. Der SWR will sich künftig auf die drei „Tatort“-Teams in Ludwigshafen, in Stuttgart und im Schwarzwald konzentrieren. Für Ellen Berlinger, die zunächst in Freiburg, später in Mainz ermittelte, blieb kein Platz mehr. Mit ihr verschwindet jene „Tatort“-Kommissarin, die wie keine zweite ihre eigenen Befindlichkeiten ausstellte und mit ihrer fast krankhaften Egozentrik ihr gesamtes Umfeld permanent unter Druck setzte. Selbst grausame Taten und tragische Schicksale waren mitunter nur dazu da, um sich im Seelenleben von Ellen Berlinger widerzuspiegeln. Das konnte ganz schön nerven!

Im finalen Fall aber rückt das Drehbuch von Jürgen Werner die tatsächlichen Opfer in den Mittelpunkt. Eine junge Syrerin war nach wochenlangem Telefonterror aus dem Fenster in den Tod gesprungen. Eine erfolgreiche Caterin (Susanne Wuest) ist das nächste Opfer des Mannes. Erst werden Aufträge gekündigt und Reifen zerstochen, dann wird die Katze gemeuchelt. Die Tatsache, dass alle betroffenen Frauen zuvor Kontakt mit einer Polizeiwache hatten, lenkt den Verdacht auf die Polizisten. Ein Kollege (Andreas Döhler) wirkt sehr aufgebracht und versucht, Ellen zu helfen, sein machohafter Chef (Rainer Sellien) aber blockt ab. Hinzu kommt Ludwig Trepte als neuer Kripo-Partner von Berlinger. Sebastian Blomberg, der zuvor drei Fälle lang diesen Part gespielt und noch für die besten Momente der Filme gesorgt hatte, taucht nicht mehr auf: Martin Rascher meldet sich nur noch telefonisch aus Südfrankreich.

Andreas Döhler spielt den eigentlichen Helden

Auch der Regisseur Jochen Freydank ist eher an einem klassischen Psychothriller interessiert als an einem Heike-Makatsch-Event. Er spielt mit den traditionellen Mitteln des Thrillers, mit Schatten, Schemen und versteckten Blicken. Hinzu kommen die Risiken der modernen Telekommunikation, die das eigene Handy zum Feind werden lassen. Auch schauspielerisch ist der letzte „Tatort“ mit Heike Makatsch nicht mehr auf die Hauptdarstellerin fokussiert. So spielt Susanne Wuest eine energische Frau, die nach einer Phase der Verunsicherung zum Gegenangriff auf den Stalker bläst. Andreas Döhler, in den letzten Jahren immer wieder Gast verschiedener „Tatorte“, verkörpert die interessanteste Figur: Sein verunsicherter Streifenpolizist, der eifrig helfen will, aber selbst unter Verdacht gerät, ist sogar der eigentliche Held des Films.



Tatort: Aus dem Dunkel – So, 8.10., 20.15 Uhr, ARD