„Tatort“ aus Wien: Die V-Frau im georgischen Clan

Was für ein künstlerisches Doppelleben! Berliner Chanson-Freunde kennen und lieben Vladimir Korneev seit vielen Jahren, in der „Bar jeder Vernunft“ reißt er sich bei seinen betörenden Liebesliedern regelmäßig das Herz aus dem Leib. Erst vor ein paar Wochen zelebrierte er die Klassiker von Edith Piaf. Im Fernsehen dagegen wird der im heutigen Georgien geborene Sänger und Schauspieler gern als ungestümer oder brutaler Typ besetzt. So taucht er zu Beginn des Wiener „Tatorts“ als Sohn des georgischen Clanchefs auf und motzt herum: „Seit wann brauchen wir die Polizei?“ Soll heißen: Den Mord an seinem Onkel, der nachts auf dem Parkplatz erschossen wurde, könne man auch in der Familie klären.

Das Kommissarsduo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ist da natürlich anderer Meinung. Nachdem die Polizei in dem Fall partout nicht vorankommt, greift sie zu einem Mittel, das im Fernsehkrimi besonders gern verwendet wird: dem Einsatz eines verdeckten Ermittlers. So kreiste der Berliner „Tatort“ bei Robert Karows Soloauftritt vor ein paar Monaten um einen V-Mann innerhalb eines türkischen Clans. Diesmal aber geht es um eine „V-Frau“: Die junge Polizistin Azra (Mariam Hage) hat sich schon zwei Jahre lang als Türsteherin bei der georgischen Mafia verdingt und will nun näher an die Spitze heran. Sie bietet sich dem Clanchef (Lasha Bakradze) als Leibwächterin an und legt zur Demonstration erst mal dessen Machosohn aufs Kreuz – Vladimir Korneev beweist hier, dass er nicht nur singen, sondern auch herzzerreißend schreien kann.

„Wenn du ein Idiot bist, dann bin ich auch einer“

Doch obwohl der Krimi von Sarah Wassermair (Buch) und Dominik Hartl (Regie) die V-Frau Azra als Titelhelden benennt, ist sie kaum in Aktion zu sehen. Umso stärker aber wird das moralische Dilemma von Eisner und Fellner ausgemalt, die eine junge Kollegin auf eine lebensgefährliche Mission schicken, um eine tödliche Auseinandersetzung innerhalb eines georgischen Clans aufzuklären. In die Bredouille gerät vor allem Eisner, nachdem sich V-Frau Azra nach einem Einsatz nicht mehr bei ihm meldet und die Polizei einen Großeinsatz zu ihrer Rettung starten muss. Wie sich die beiden Ermittler hier gegenseitig ihrer Treue versichern, das ist rührend und geht fast ins Pathetische über. So entgegnet Bibi Fellner auf die Frage ihres Chefs (Hubert Kramar), was Eisner noch alles tun müsse, damit sie ihn nicht mehr in Schutz nehme, nur trocken: „Sterben“. Schließlich umarmen sich die beiden auf dem Dach des Reviers und Bibi schwört: „Wenn du ein Idiot bist, dann bin ich auch einer, aber dann hab ich das Recht, mit dir zusammen ein Idiot zu sein!“

Tatsächlich ist es für den Zuschauer kaum nachzuvollziehen, was die Polizisten und ihre V-Frau eigentlich antreibt. Die Verflechtung der georgischen Mafia mit der Wiener Immobilienbranche wird nur behauptet, aber nie vertieft. Trotz einiger spannender Dialogduelle mit den Kriminellen läuft dieser Fall merkwürdig unrund, und als mehr als zehn Minuten vor dem Ende eine Auflösung präsentiert wird, weiß jeder Krimigucker, dass das dicke Ende erst noch kommt. Vladimir Korneev jedenfalls muss noch mal schwer leiden – und das kann er gut.

Tatort: Azra. Montag, 31. Mai, 20.15 Uhr, ARD