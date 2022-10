„Tatort“ Göttingen: Ist Kommissarin Lindholm eine Rassistin?

In Anlehnung an einen wahren Fall müssen Lindholm und Schmitz den Mord an einer Studentin aufklären, die sich für Flüchtlinge engagierte.

Der Flüchtige auf dem Fahrrad habe einen „stechenden Blick“ und eine „dunkle Ausstrahlung“ gehabt, erklärt der Zeuge der Polizei. Er könnte aus Syrien, dem Iran oder Nordafrika stammen, Hautfarbe sei schließlich Ansichtssache: „Sind Syrer schwarz oder weiß?“ Ganz sicher ist sich der Mann nur in der Annahme, dass hier keine „europäische Tat“ passiert ist. In einem Wald unweit eines Kiessees bei Göttingen war die Leiche einer jungen Frau gefunden worden, die brutal vergewaltigt wurde. Die Studentin hatte sich in der Flüchtlingshilfe engagiert, Deutschstunden gegeben und gerade ein interkulturelles Fußball-Event organisiert, bei dem viele ihrer Schützlinge mitspielen werden.

Der „Tatort“ vom NDR lehnt sich an einen realen Fall an, der viele Diskussionen hervorgerufen hatte. Im Herbst 2016 war in Freiburg eine Studentin nachts vergewaltigt und ertränkt worden. Gut sechs Wochen nach der Tat wurde der Täter dank der DNA-Spuren überführt: ein afghanischer Asylbewerber, der schon in Griechenland gewalttätig gegen eine Frau geworden war. Damals kamen Forderungen auf, die Genspuren einer „biogeographischen“ Herkunftsanalyse zu unterziehen, um die Tätersuche einzugrenzen. Bis heute ist dies in Deutschland verboten, weil die Resultate zu viel Raum für Fehlinterpretationen bieten.

„Hier sind Frauen etwas wert!“

Im Göttinger Fall versuchen die Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und der Gerichtsmediziner Nick Schmitz (Daniel Donskoy) die deutschen Vorschriften zu umgehen: Sie schicken die Probe nach Holland, wo die Analyse erlaubt ist. Sie geraten dabei natürlich mit Lindholms Kollegin und Schmitz' Frau Anais (Florence Kumumba) aneinander, die pauschale Unterstellungen wittert und sich lieber an die Fakten hält. Denn seit einigen Wochen bedroht ein Mann mit „nordischem Aussehen“ und einem Wikingermesser Frauen in Göttingen. Dann bringt die reguläre DNA-Analyse einen ersten Treffer: Der Täter hatte zuvor schon in Italien eine Frau vergewaltigt und ermordet – war es ein deutscher Tourist im Urlaub oder ein Asylbewerber auf dem Weg nach Deutschland?

Der NDR hat mit Daniel Nocke (Buch) und Stefan Krohmer (Regie) ein renommiertes, vielfach ausgezeichnetes Autorengespann für das heikle Reizthema gewonnen. Nocke stellte sich dieselbe Frage wie seine Heldinnen: „Wie geht man verantwortungsvoll damit um, dass ein Flüchtling unter Verdacht steht?“ Im Film entscheiden die Polizisten sich dagegen, einen Gen-Massentest unter den Fußballspielern anzuordnen. Der Freund der Ermordeten (Leonard Carow) hält schon jede Ermittlung in diese Richtung für rassistisch.

Dabei blendet der Film die medialen Wellen, die solch ein Fall unweigerlich schlagen würde, die hasserfüllten Shitstorms von allen Seiten, noch aus, fokussiert sich auf die beiden Ermittlerinnen. Sie sind nicht von außen getrieben, sondern müssen sich mit ihren Haltungen und Einstellungen dem Dilemma stellen. So stürmt Lindholm aufgebracht auf den Fußballplatz und hält den fremden Männern vor: „Hier sind Frauen etwas wert! Hier können Frauen euch sogar einsperren!“ Der Fußballtrainer (Sascha Alexander Gersak) hält die Tirade für „rassistisch“. „Die Rache an der Welt“ umschifft die lauernden Klischees, lädt zur Debatte und fordert heraus. Nach dem missratenen Ausflug zu Udo Lindenberg hat der 30. Lindholm-Tatort in 20 Jahren zu gesellschaftlicher Relevanz zurückgefunden.

Wertung 4 von 5 Punkten

Tatort: Die Rache an der Welt. Sonntag, 9. Oktober, 20.15 Uhr, ARD