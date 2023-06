„Tatort“: Humor mit Blut- und Drogenrausch in Stuttgart

Es beginnt als Thriller: Der Kommissar Thorsten Lannert (Richy Müller) stößt nachts auf einen Raum voller Blut. Er fotografiert mit dem Handy die Sägen und Schlachtermesser und versendet das Bild. Doch kurze Zeit später findet ihn sein Kollege Sebastian Bootz (Felix Klare) völlig vernebelt in einem Nachtclub. Offenbar wurden dem Ermittler halluzinogene Drogen eingeflößt. Der Chef des Clubs (Frederic Linkemann) und die Frau vom Tresen (Rilana Nitsch) finden’s komisch: „Der hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß wie heute!“

Der letzte „Tatort“ vor der Sommerpause ist, passend zum Wetter, meist heiter gehalten. Der Drehbuchautor Wolfgang Stauch, der für den Stuttgarter „Tatort“ schon Thriller wie „Du allein“ erdacht hatte, bekam vom SWR diesmal den klaren Auftrag: Schreib eine Krimikomödie. Der Film führt nicht einfach nur einen Kommissar im Rausch vor – Richy Müller spielt ihn wie einen Betrunkenen. Der Clou besteht darin, dass Bootz die Ermittlungen in der Nacht mit seinem halluzinierenden Kollegen weiterführt, denn er sieht „Gefahr im Verzug“.

Zur Unterstützung holt er sich den Pathologen Vogt (Jürgen Hartmann), der als Arzt auf den Zustand von Lannert achten und nebenbei das verdächtige Nachtclub-Paar verfolgen soll. Anders als sein Münsteraner Kollege Boerne, der sich ja permanent in die Ermittlungen einschaltet und ansonsten für die komischen „Tatorte“ zuständig ist, wäre Vogt am liebsten in seiner Pathologie geblieben und hätte weiter sinnierend auf den abgeschnittenen Kopf eines Opfers eingeredet. Der Biss eines sehr großen Tieres hatte den Drogenhändler getötet, bevor der Kopf abgetrennt und in den Neckar geworfen worden war. Die Regisseurin Shirel Pereg überlässt es den Zuschauern, sich die passenden Bilder vorzustellen, setzt eher auf skurrile Details und Zeichen am Rande. So sitzen die Kommissare in einem Wartehäuschen, in dem für Billigfleisch geworben wird.

Sie schießt, er bleibt ein Schisser

Ob Fleisch, Drogen oder Schnellkochtöpfe – wer hier wem was vertickt, das bleibt lange nebulös und wird selbst zum Schluss nicht vollends aufgeklärt. Bootz, Lannert und Vogt irren in einem Dreieck zwischen dem kriminellen Nachtclub-Pärchen, fernöstlichen Spezialköchen und einer derb schwäbelnden Bauersfamilie umher. Hier hat die Bauersfrau, energisch gespielt von Therese Hämer, das Landleben so satt, dass sie mit aller Gewalt auf einen Ausstieg drängt und sogar ihr Jagdgewehr in Anschlag bringt. Demgegenüber bleiben Mann und Sohn (Klaus Zmorek und Valentin Erb) entweder zu gut oder zu blöd. Diese Rollenverteilung zeigt sich auch beim Pärchen vom Nachtclub: Sie schießt, er bleibt ein Schisser.

„Ich fand’s ganz lustig“, resümiert Lannert jedenfalls zum Schluss, nachdem er allen Kollegen eine Liebeserklärung gemacht hatte und seine Erinnerungen Stück für Stück zurück sind. Tatsächlich ist „Die Nacht der Kommissare“ recht unterhaltsam. Manche Komödienelemente bleiben zu konventionell – so die Frage, ob echtes oder falsches Geld in der Tasche steckt. Und ob jemand mit einer Reisetasche voller Geld einfach so in ein Flugzeug steigen darf, bleibt auch fraglich – alles über 10.000 Euro müsste ja beim Zoll angemeldet oder geschickt versteckt werden. Wer weitere Rätsel der Stuttgarter Kommissare und einen weiteren Mordfall aufklären will, kann ab 18. Juni im Netz in ein „Tatort“-Spiel einsteigen, bei dem ein KI-getriebener Chatbot per Messenger den Dialog mit den Usern steuert.

Tatort: Die Nacht der Kommissare – So, 18.6., 20.15, ARD