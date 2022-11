„Tatort“ Münster: Boerne und sein erster Orgasmus

Auf einer Party überrascht Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) mit einem intimen Geständnis in aller Öffentlichkeit: „Mit Veronika hatte ich meinen ersten Orgasmus!“ Dann fügt er hinzu: „Sie war nur nicht dabei!“ Boerne hält seine launige Rede zur feierlichen Verabschiedung eines Freundespaares, das nach Guatemala ziehen will – raus aus dem luxuriösen Anwesen mit großem Swimmingpool in Münster. Boernes Jugendfreund Friedhelm, der Mann der einst angebeteten Veronika, ist ein schwerreicher Anwalt und wird gespielt von Jan Georg Schütte, der sich in der ARD als Regisseur diverser improvisierter Filme (darunter „Klassentreffen“ und „Das Begräbnis“) bewährt hat und demnächst wieder als Paartherapeut Kranitz zu sehen sein wird.

Ein Anwaltskollege, der weniger erfolgreich arbeitete, wird tags darauf erschossen aufgefunden. Er war für den Münsteraner Mafiaboss Nino Agostini (Claudio Caiolo) tätig, zuletzt aber offenbar nicht zur vollen Zufriedenheit des Mandanten. Der Pate hatte in der Kanzlei wütend eine Metallkugel in die Scheibe des Aquariums geworfen. Bald darauf wird der Top-Anwalt Friedhelm entführt und in ein Verlies gesteckt. Der Pathologe Boerne steht kaum am Seziertisch, sondern steht seiner Jugendliebe Veronika (Proschat Madani) tröstend bei – und verschweigt Thiel (Axel Prahl) sein privates Engagement. Der Kommissar verkörpert den stoisch-nüchternen Gegenpol zum emotional reichlich aufgelösten Boerne.

Die Liebe als Fehlfunktion des Gehirns

„Liebe macht blind“, behauptet ja der Volksmund, und Boerne findet zum Schluss eine standesgemäße wissenschaftliche Erklärung für seine Gefühle: Liebe sei nur eine Fehlfunktion im orbitofrontalen Kortex in der Großhirnrinde. In spätestens 5000 Jahren habe sich die Menschheit davon befreit. Tatsächlich fehlt dem Auftritt des sonst so arroganten Pathologen diesmal die gewohnte sarkastisch-zynische Schärfe. Doch zu einer echten Romanze schwingt sich der Münsteraner „Tatort“ deswegen beileibe nicht auf. In den zweisamen Momenten zwischen Proschat Madani und Jan Josef Liefers fliegen leider gar keine Funken. Auch beim gemeinsamen Kochen bleibt eine kühle Distanz. Ganz anders wirken die Momente zwischen Boerne und seiner Assistentin Silke Haller (Christine Urspruch): Die beiden sind doch längst das eigentliche Traumpaar des Münsteraner „Tatorts“ – hinter dem schroffen Tonfall des Professors steckt in Wirklichkeit viel Zuneigung.

Die Regisseurin Janis Rebecca Rattenni, die als Jugendliche viele Jahre lang in der ARD-Seifenoper „Unter uns“ mitgespielt hatte, will in ihrem „Tatort“-Debüt die typische Münsteraner Balance zwischen Krimi und Komödie finden. Das Verhältnis ist tatsächlich ausgeglichen: Der Film ist weder besonders spannend noch besonders komisch. Die Mafia-Typen wirken in ihrem Faible für kitschiges Kunstgewerbe allenfalls lächerlich, aber nie bedrohlich. Das Drehbuch von Benjamin Hessler, der für das Münster-Team vor zwei Jahren schon den müden Mittelalter-Krimi „Es lebe der König“ geliefert hatte, bleibt durchsichtig. Die visuelle Idee, Szenen mit einem „Split-Screen“ zu teilen und zu verschieben, mal von oben, mal von unten, mal von links, mal von rechts, soll wohl Assoziationen zu klassischen Breitwandkomödien der 1960er-Jahre wecken, bleibt aber eine technische Spielerei, die zusehends nervt.

„Tatort: Ein Freund, ein guter Freund“, So, 13.11., 20.15 Uhr, ARD