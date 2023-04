„Tatort“ im Konfliktfeld Migration: „Wieso sind Sie noch hier?“

Seit genau zehn Jahren ermittelt der Bundespolizist Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) nun schon in Niedersachsen und Hamburg. Der frühere Punk und heutige Polizeihauptkommissar ist laut ARD spezialisiert auf kriminelle Taten im Umfeld von Zuwanderung und Migration. Die „Tatorte“ spielten zwischen den ostfriesischen Inseln Norderney und Langeoog und Holzminden und Salzgitter. Mit dem Fall „Verborgen“ kommen Falke und Julia Grosz (Franziska Weisz) zum zweiten Mal nach Hannover – hier war Grosz 2016 auch eingestiegen. Die dortigen Kollegen haben sich auf Falkes Ankunft vorbereitet und genügend H-Milch im Kühlschrank deponiert. Sein bevorzugtes Getränk war ja lange die „Billstedter Milch“, mit einem fetten Schuss Korn.

Doch gefeiert wird nicht. Falke und Grosz müssen das Schicksal eines jugendlichen Schwarzen aufklären, der tot in einem verlassenen Lkw auf einem Rastplatz gefunden wurde. Der Fahrer, der eine Gruppe junger Migranten nach England schmuggeln sollte, ist geflüchtet. Am selben Tag meldet der aus Simbabwe stammende Jon Makoni (Alois Moyo) seinen 17-jährigen Sohn Noah als vermisst. Der Gang zur Polizeiwache fällt ihm schwer, denn er lebt mit seiner Frau Hope (Sheri Hagen) seit vielen Jahren ohne Papiere in Deutschland.

Die Drehbuchautorinnen Julia Drache und Sophia Ayissi wollen den Blick des großen „Tatort“-Publikums auf die Situation jener Menschen lenken, die keine Chance auf einen legalen Aufenthaltstitel haben, sich deshalb in illegalen Jobs verdingen und stets aufpassen müssen, den Behörden nicht aufzufallen. Schätzungen zufolge sind das in Deutschland rund 600.000 Personen.

Der Fall „Verborgen“ gibt den Perspektiven und den Konflikten von Hope und Jon viel Raum – der Krimi um Schlepperbanden und vertuschte Unfälle ist hier Nebensache und wenig überraschend. Der „Tatort“ von Regisseurin Neelesha Bartel erzählt in oft dokumentarisch wirkenden Bildern, was eine Dokumentation kaum zeigen könnte, weil sich die „Verborgenen“ nicht vor einer Kamera zeigen würden. Dass sich ein Polizeihauptkommissar wie Falke so stark in ihre Situation hineinfühlt und um das Vertrauen der Migranten kämpft, hält sogar Autorin Ayissi für Wunschdenken – eigentlich gehören eher Abschiebungen zur Aufgabe der Bundespolizei.

Aber schauspielerisch ist diese schwierige Annäherung natürlich reizvoll. Dabei werden die Polizisten nicht als moralisierende „Gutmenschen“ gezeichnet. Julia Grosz lässt sich gegenüber Hope zu der Bemerkung hinreißen: „Wenn hier alles so scheiße ist, wieso sind Sie dann noch hier?“

Alois Moyo spielt hier eine Rolle, die eng an seine Biographie angelehnt ist, denn auch er stammt aus Simbabwe, sein Asylantrag in England wurde abgelehnt. Anders als Jon musste er nicht auf Baustellen arbeiten, sondern konnte seine Theaterarbeit fortführen, musste aber zehn Jahre lang mit einem 12-Monats-Künstlervisum zwischen seiner Heimat und Deutschland pendeln, bis er endlich seinen deutschen Pass bekam. Wotan Wilke Möhring wiederum will seine „Tatort“-Rolle gern weiterentwickeln, wünscht sich für die nächsten zehn Jahre mehr Nonkonformismus und Humor – und Marius Müller-Westernhagen als Falkes Vater.

Tatort: Verborgen. So, 16. April, 20.15 Uhr, ARD