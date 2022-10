„Tatort“: Das Tor zur Hölle steht in Wien

Eine spiritistische Seance versetzt ein Haus in Schwingungen: Die Messer und Gabeln im Besteckkasten klappern, ein Bild fällt von der Wand, schließlich schwingt eine Erhängte an der Decke. Hat das Mädchen, das sich in der Ouvertüre durch das Spukhaus tastet, einen Albtraum oder alles real erlebt?

Okkulte Hintergründe scheint auch der Mordfall zu haben, den die Wiener Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) aufklären müssen. Direkt neben dem Stephansdom liegt ein übel zugerichteter Prälat in schwarzer Amtstracht. In der Hand hält der Tote ein Amulett mit einem Pentagramm, in seinem Arm findet der Gerichtsmediziner Bissspuren eines Menschen. Das Opfer hat in der katholischen Kirche als „Befreiungsexperte“ gearbeitet. Der Prälat war nicht etwa für soziale Befreiungsbewegungen tätig, sondern widmete sich als Exorzist jenen Menschen, die glaubten, sie wären von Teufeln oder Dämonen besessen. Unterstützt wurde er von einem seltsamen Psychologen, der den Namen Dr. Sittsam trägt und von Sven Eric Bechtold gespielt wird. Eisner nennt ihn Dr. Seltsam.

Der Exorzismus ist ja im amerikanischen Horrorfilm ein beliebtes Element, in Deutschland widmet sich vor allem der „Tatort“ immer wieder okkulten Phänomen, zuletzt vor drei Jahren der Stuttgarter Fall „Hüter der Schwelle“. Der aktuelle Titel klingt ähnlich: „Das Tor zur Hölle“ soll sich ausgerechnet in Wien auftun, obskure Zirkeleien verorten es am Donau-Ufer. Seltsamerweise widmet sich hier nicht nur die katholische Kirche, sondern auch die Wissenschaft dem mittelalterlichen Spuk – eine Professorin (Angela Gregovic) ist ganz vernarrt in die Praktiken der Teufelsaustreibungen.

Mehr persönliche als professionelle Ermittlungen

Als eine Art Medium fungiert ausgerechnet Bibi Fellner – das Mädchen aus dem Geisterhaus war niemand anderes als die Kommissarin selbst. Die frühere Sittenpolizistin sei empfänglich für Schwingungen, attestiert ihr ein früherer Zuhälter, der von seinem sündigen Tun bekehrt wurde, sein Haus zur Kapelle umfunktioniert hat und mit Weihwasser nur so um sich wirft. Gespielt wird er von Roland Düringer – der Kabarettist und Schauspieler ist in Österreich sehr bekannt und umstritten. Seine Figur bleibt die wichtigste Informationsquelle für die beiden Polizisten, die eher auf einen persönlichen Erkundungstrip gehen, als professionelle Ermittlungen zu betreiben.

Auch der Krimi von Autor und Regisseur Thomas Roth scheint hin und her zu schwingen, mit zunehmender Dauer aber immer mehr herumzuirren. Anfangs klären Dialoge darüber auf, dass die katholische Kirche in Mitteleuropa immer noch Exorzisten ausbildet und bezahlt. Dazwischen werden Goethes „Faust“ und Dantes „Inferno“ zitiert. Manche Szenen verbreiten durchaus gruseligen Horror: Da wehen die Gardinen, da gluckert das Blut im Waschbecken nach oben. Für die größten Schockmomente aber sorgt eine Besessene, die mit dem toten Prälaten zu tun hatte. Mal guckt sie ganz unschuldig, dann schnarrt sie aggressiv – Maresi Riegner hat offensichtlich Spaß an der diabolischen Rolle. Kommissar Moritz Eisner bringt die spöttische Distanz zu den mysteriösen Phänomenen ein, die er als Humbug oder Schmarrn ansieht, ist aber zusehends genervt vom Ganzen. Genau wie alle Zuschauer, die mit spiritistischen, okkulten Spinnereien nichts am Hut haben und die dieser „Tatort“ insgesamt ziemlich kalt lassen dürfte.

Wertung: 2 von 5 Punkten

Tatort: Das Tor zur Hölle, Sonntag, 2. Oktober, 20.15 Uhr, ARD