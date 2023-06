„Terra X“: Das ZDF reist mit Trabi und Raupe zurück in die DDR

Als das ZDF die Reihe „Terra X“ anno 1982 startete, da widmete sie sich den Rätseln versunkener Weltkulturen, etwa im Alten Ägypten, in Mittelamerika oder in der Südsee. Inzwischen ist auch die 1982 noch real existierende DDR im ZDF versunkenes „Terra X“-Gebiet. Jedenfalls widmet sich die aktuelle „Terra X History Reihe“ drei Tagen aus den 1980er-Jahren der DDR-Geschichte. „Die drei Filme gewähren Einblicke in einen Staat und seine Lebenswelten, die mit Schlagworten wie ‚Unrechtsregime‘, ‚Mangelwirtschaft‘ oder ‚Mauerstaat‘ nicht zu fassen sind“, erklärt Stefan Brauburger, der Leiter der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte. „Alle Akteure der Filme waren auf eigene Weise eingebunden in das DDR-System.“

Die Grafik im Vorspann baut aber auf Elemente mit viel politischer Symbolik: Da wird die DDR aus der Mauer samt Wachturm, dem SED-Emblem, dem Fernsehturm und dem Brandenburger Tor sowie mit Bildern von Erich Honecker und Karl Marx montiert. Nur der Trabant kündet vom Alltag.

Der zweite Teil der Reihe steigt mit der Geschichte eines Kfz-Schlossers aus dem Zwickauer Sachsenring-Werk tatsächlich tief ein in die alltägliche DDR-Mangelwirtschaft. Am 31. März 1988 stahl der unbescholtene Familienvater zum 25. Mal einen fabrikneuen Trabant – und wurde nur wegen einer Unachtsamkeit erwischt. Der Film rekonstruiert mit Gerichtsakten und den Erinnerungen von Kollegen und damaligen Führungskräften des Sachsenring-Werkes, wie leicht der Diebstahl jahrelang funktionierte.

Der Trabi: so rückständig wie beliebt

Der Mann aus der Mängelbeseitigungsbrigade musste nur die Wagen mit falschem Kennzeichen statt in ein anderes Werksgelände in seine Garage fahren – und verkaufte sie dann an Interessenten, die zwölf Jahre Wartezeit übersprangen und den Neuwagen mit ihrem alten Fahrzeugbrief und alter Fahrgestellnummer in den Verkehr brachten. Die Doku zeigt mit vielen amüsanten Episoden auf, warum der Trabi trotz seiner technischen Rückständigkeit so beliebt war.

Fast spielerisch wirkt auch der Film mit einem weiteren Fahrzeug: Am 29. April 1982 durchbrachen drei junge Männer mit einer Planierraupe die Grenze westlich von Magdeburg, obwohl ihre Flucht schlecht vorbereitet war, chaotisch erfolgte und beinahe scheiterte, weil kurz vor dem Ziel der Motor absoff. Während es den Geflüchteten erst im Nachhinein dämmerte, wie lebensgefährlich ihre Flucht war und in welch schwere Lage sie ihre Familien gebracht hatten, erklärt Klaus Schroeder von der FU Berlin mit gewohntem Ernst die Hintergründe des SED-Staats.

Die Kombination der Interviews mit Beteiligten, Zeitzeugen und Experten mit den nachgespielten Szenen funktioniert in diesen beiden Folgen recht gut. Manche Erklärungen aus dem Off aber wirken, als richteten sie sich an westdeutsche Achtklässler und produzieren mitunter schiefe Vergleiche. Da wird der Plattensee in Ungarn zum „Mallorca des Ostens“ – und der Palast der Republik zum „realsozialistischen Disneyland“.

Störend wirken die nachgestellten Szenen nur im ersten Teil der Reihe: Hier wird die Absetzung des SED-Bezirkschefs Konrad Naumann am 5. November 1985 von all seinen Ämtern verhandelt. Dabei existieren vom leutseligen Parteifunktionär ja genug TV-Bilder und Fotos. Auch die Interviewpartner sind prominent: Egon Krenz, ein Teilnehmer der Sitzung, bewertet die Absetzung; Naumanns damalige Gattin, die Schauspielerin und Theaterprinzipalin Vera Oelschlegel, erinnert sich in 20 Jahre alten Gespräch an das Leben in Wandlitz, an Einladungen von den Honeckers in eine Villa auf der Krim und den Absturz ihres Mannes in den Alkohol.

Co-Autor Thomas Grimm hat, wie schon oft zuvor, dazu Personenschützer und andere Menschen aus dem Umfeld der SED-Führung vor die Kamera geholt. Sie beschreiben einen Mann, der nicht etwa aus politischen Gründen abgesetzt wurde. Naumann war alles andere als ein Reformer, sondern fiel auf mit einem Auftreten, das zwar kumpelhaft wirkte, aber immer wieder von Ausfällen unter Alkohol geprägt wurde. Nicht nur in der SED-Parteispitze anno 1985, sondern in jedem öffentlichen Gremium würde solch ein Verhalten auf Kritik und Widerstand stoßen. DDR-spezifisch war dieser „Politbüro-Skandal“ also nicht.

Drei Tage in der DDR: Der Politbüro-Skandal. 25.6., 23.45 Uhr; Der Trabi-Krimi. Di., 27.6., 20.15 Uhr; Die Flucht mit der Raupe. 4.7., 20.15 Uhr (ZDF). Alle Folgen seit 17.6. in der ZDF-Mediathek