Politisch ist der schlimmste islamistische Anschlag in Deutschland abgehakt. Der Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz hat im Juni nach über drei Jahren Arbeit seinen Abschlussbericht vorgelegt, in dem auf 1873 Seiten die haarsträubenden Fehleinschätzungen, Versäumnisse und strukturellen Probleme der Sicherheitsbehörden aufgelistet werden.

Kurz vor dem fünften Jahrestag des Anschlags zeigt die vom RBB ins ARD-Programm eingebrachte Dokumentation „Anschlag auf den Weihnachtsmarkt“ noch einmal zahlreiche Lücken der Aufklärung auf. Maßstab ist die Ansage von Angela Merkel kurz vor Weihnachten 2016. Dort versprach die Bundeskanzlerin, dass alle, die den Attentäter Anis Amri unterstützt und gedeckt hätten, zur Rechenschaft gezogen würden. Die Angehörigen von Opfern ziehen im Film ein bitteres Fazit: Dieses Versprechen wurde nicht gehalten.

Hintermänner womöglich immer noch aktiv

Nun ist die Erkenntnis, dass der Tunesier Anis Amri kein „einsamer Wolf“ war, nicht nur das Ergebnis der RBB-Recherchen. Die „Einzeltäter“-These, die einige Behörden anfangs verbreiteten, ist vom Untersuchungsausschuss klar widerlegt worden. Der ARD-Doku aber gelingt es, das islamistische Netzwerk, in das der Attentäter schon bei Ankunft in Deutschland im Herbst 2015 eingebunden war, zu veranschaulichen.

Die Schautafel, auf der die Autoren Sascha Adamek, Joachim Goll und Norbert Siegmund alle Förderer, Mitwisser und Anstifter miteinander verbinden, zeigt 15 Fotos und reicht von Berlin bis nach Syrien. So wird der mutmaßliche Auftraggeber vom IS-Geheimdienst gezeigt, der den deutschen Ermittlern schon kurz nach dem Anschlag bekannt war. Benjamin Strasser, der für die FDP im Untersuchungsausschuss saß, wundert sich bis heute, dass diese Spur kaum verfolgt wurde. Ein hochrangiger kurdischer Politiker, den der RBB in Erbil interviewt, hält es für möglich, dass der Mann immer noch aktiv ist. Auch der Stellvertreter des Anstifters konnte interviewt werden – er sitzt im Gefängnis. Andere geben an, dass sie Amri zwar für unberechenbar hielten, von seinen Plänen aber wollen sie nichts gewusst haben.

Einfach als Gefährder abgeschoben

Neben den Interviews geben Videos Einblicke in das terroristische Umfeld. So führte der frühere Berliner Rapper Denis Cuspert in seinem Online-Tutorial „Truck Attacks“ die Lkws als ideale Fahrzeuge vor und nannte als „ideale Ziele“ unter anderem Jahrmärkte und Volksfeste. Eine klare Vorlage für die Attentate in Nizza und Berlin. Aufnahmen der BVG wiederum zeigen, wie Amri triumphierend nach seiner Terrortat einfach davonging, und dass ein möglicher Mitwisser zur Tatzeit unweit des Breitscheidplatzes auftauchte. Doch der Mann wurde nicht etwa zur Rechenschaft gezogen, sondern als „Gefährder“ einfach abgeschoben.

Anschlag auf den Weihnachtsmarkt: Das Netzwerk der Islamisten. Montag, 13.12., 22.50 Uhr, ARD; Dienstag, 14.12., 20.15 Uhr, RBB