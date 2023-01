„Tatort“ aus Dortmund: Toter Immobilienhai, traurige Kommissare

Der Titel verweist auf das dramatische Ende des vorigen Dortmunder „Tatorts“: „Du bleibst hier – versprochen!“ Mit diesen Worten hatte sich die sterbende Kommissarin Martina Bönisch (Anna Schudt) von ihrem Kollegen Peter Faber (Jörg Hartmann) verabschiedet. Die Verantwortlichen vom WDR gehen offenbar fest davon aus, dass jeder „Tatort“-Freund diese Szene auch knapp ein Jahr nach der Ausstrahlung noch vor Augen hat – der Fall „Liebe mich!“ ist in der ARD-Mediathek noch abrufbar. Mit dem vorigen Fall ist auch erklärbar, dass der verzweifelte Peter Faber hier zu Beginn wie ein Eremit im Wald lebt. Sein Uralt-Auto ist seine Behausung, er trägt einen wilden Rauschebart und wirkt zwanzig Jahre älter.

Die jüngeren Kollegen müssen sich also zunächst allein mit dem neuen Fall befassen. Das Opfer, von dem nur eine Blutlache und ein blutiger Turnschuh gefunden werden, war ein Immobilienspekulant, der die Alteingesessenen vertrieben hatte. Auch der zweite Vermisste, ein aggressiver Drogendealer, war im Kiez verhasst. Der Arbeitseifer der Jung-Kommissare hält sich in Grenzen, denn auch sie trauern noch um Martina Bönisch und haben dazu eigene Probleme. Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) wird vom LKA unter Druck gesetzt, weil ihre Mutter, eine untergetauchte RAF-Terroristin, wieder zugeschlagen hat. Jan Pawlak (Rick Okon) kämpft um das Sorgerecht für seine kleine Tochter, während die Kindsmutter im Gefängnis sitzt. Allen dreien wird also wieder ein gehöriges Päckchen aufgebürdet – aber den Dortmundern nimmt man es ab! In einer ekstatischen Kneipennacht versuchen sie, ihre Trauer und die Konflikte zu überwinden – und hier tanzt auch Peter Faber wieder mit.

Schauspieler Jörg Hartmann schrieb am Drehbuch mit

Zusammengeführt hatte die drei ein Mann, der von Rosa Herzog und Jan Pawlak als Zeuge befragt wurde: Peter Fabers Vater Josef (Wolfgang Rüter). Der Sohn hatte Jahrzehntelang nichts von ihm wissen wollen, weil er den Vater für den Unfalltod der Mutter verantwortlich gemacht und von ihm im Alter von zwölf Jahren in ein Internat gesteckt worden war. Doch nun muss er sich um den Alten kümmern. Nachdem dieser bei einem Überfall zusammengeschlagen wurde, liegt er im Krankenhaus und hat Probleme, sich zu orientieren.

Jörg Hartmann hat das Drehbuch für diesen besonderen Fall diesmal selbst geschrieben, unterstützt vom Dortmunder Hauptautor Jürgen Werner. Während der eigentliche Fall schnell komplett in den Hintergrund tritt, bleibt die Annäherung der beiden schwierigen Typen so spannend wie berührend. Jörg Hartmann und Wolfgang Rüter sind schon äußerlich als Sohn-Vater-Gespann glaubhaft. Regisseur Richard Huber und Kameramann Hendrik A. Kley finden viele stimmige, atmosphärische Bilder über den Kampf gegen den drohenden Verlust der Identität im Kiez. Der Friseursalon, in dem Rosa Herzog mit Locken verunstaltet und Faber seinen Rauschebart los wird, wirkt optisch und akustisch so, als wäre er in den 70er-Jahren steckengeblieben. Vor allem die Szenen aus den Katakomben unter der Innenstadt sehen nicht nur eindrucksvoll aus, sondern besitzen eine historische wie psychologische Dimension: Unterbewusstes wird zutage gefördert. Und der Titel „Du bleibst hier“ bekommt eine neue Bedeutung.

Tatort: Du bleibst hier. Sonntag, 15. Januar, 20.15 Uhr, ARD