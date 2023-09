Träume und Terror: Arte und ARD zeigen die chilenische Geschichte seit dem Putsch

Bomben fallen auf den Präsidentenpalast: Diese dramatischen Bilder markieren den schwersten Einschnitt in der chilenischen Geschichte. Die putschende Armee unter General Pinochet begnügte sich am 11. September 1973 nicht damit, den Palast La Moneda zu stürmen. Nein, die Militärs mussten den Prachtbau mit ihrer Luftwaffe bombardieren, als Demonstration ihrer Brutalität, mit der sie mit den politischen Gegnern umgehen sollten. Alle Dokumentationen von ARD und Arte zum 50. Jahrestag des Putsches zeigen die Bombardierung der Moneda.

Welche Hoffnungen damals zerstört wurden, das umreißt die französische Arte-Doku „Träume, Terror, Neuanfang“. Der Wahlsieg des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende hatte 1970 die Linke in Ost und West elektrisiert. „Eine Revolution, ohne Waffengewalt, ohne Gulags, 100 Prozent auf dem Boden der Verfassung. Der Einzug des Marxismus in demokratische Institutionen“, so beschreibt Autor Paul Le Grouyer Chile als Vorbild. Die Vorstellung einer solidarischen Gesellschaft begeisterte Aktivistinnen wie Luz Arce, die nach dem Putsch verhaftet, gefoltert und vergewaltigt wurde und die hier 50 Jahre der wechselvollen chilenischen Geschichte reflektiert.

Der Film wartet mit hochrangigen Interviewpartnern auf, unter anderem mit der sozialistischen Ex-Präsidentin Michelle Bachelet und weiteren Politikern, von den Sozialisten und Allende-Mitstreitern bis zum ehemaligen Sekretär von Pinochet und dem konservativen Verteidigungsminister von 2020, der den Putsch auch heute noch rechtfertigt, weil er einen drohenden Bürgerkrieg verhindert hätte.

Ein Kind des Exils ist heute Bassist bei den Ärzten: Rodrigo Gonzales

Der Autor Le Grouyer beschreibt kompakt, wie in Chile die Extreme wechselten, von der sozialistischen Hoffnung zur Militärdiktatur und einem Musterland des Neoliberalismus, bis sich seit 1990 Konservative und Sozialisten regelmäßig ablösten. Diese pralle Doku gibt tiefe Einblicke in eine höchst spannende politische Entwicklung, die in den hiesigen Medien kaum einmal thematisiert wird. Dazu wirkt der Kampf im Andenstaat besonders bildreich, denn er findet meist auf der Straße statt, mit machtvollen Demonstrationen Hunderttausender und fesselnden Volkstribunen. Den Sprechchor „El pueblo unido, jamás será vencido!“ (Das vereinigte Volk kann niemals besiegt werden!) kennt man schnell auswendig.

Einen Ausschnitt der jüngeren chilenischen Geschichte, das Ringen um eine neue Verfassung seit 2019, beleuchtet der chilenische Film „Das Volk gegen die Chicago Boys“. Hier werden zwei Protagonisten gegenübergestellt: Die Lehrerein Mariana, aus einfachen Verhältnissen stammend, engagiert sich für die Ärmsten. Der frühere Industrielle Ramiro, der einst zu den „Chicago Boys“ gehört hatte, die das neoliberale Wirtschaftsmodell „El Ladrillo“ nach den Ideen von Milton Friedman vorgeschlagen hatten, überdenkt heute seine Positionen, wandelt sich zögernd zum Philanthropen und stimmt sogar für den progressiven Verfassungsentwurf.

Einen besonderen Blick auf die letzten 50 Jahre werfen die „Kinder des Exils“ in der ARD. Autor Thomas Grimm holt hier Kinder von Verfolgten vor die Kamera, die 1973 zwischen vier und neun Jahre alt waren und Abenteuerliches erlebten. So wurden Claudia Gonzales und ihr kleiner Bruder monatelang bei Freunden und Bekannten versteckt, bevor sie mit ihren Eltern ausreisen durften und im Hamburger Auffanglager landeten. Eine Million Chilenen gingen ins Exil, davon 30.000 nach Europa, 5000 in die BRD, 2000 in die DDR. Die Kinder erlebten in Ost und West Ähnliches – sie wurden gut aufgenommen, fanden schnell Freunde und Anschluss, während ihre Eltern mit dem Kopf in der Heimat blieben. Doch das permanente Vorzeigen und die Solidaritäts-Rituale nervten die Jugendlichen, die rebellierten. Claudia Gonzales wurde Punk, wie ihr Bruder Rodrigo, heute Bassist bei den Ärzten, ebenso wie der Ost-Berliner Paulo San Martin, der sich mit Christian „Flake“ Lorenz, heute Rammstein, anfreundete. Heute leben die Kinder des Exils teils wieder in Chile, wo sie als Deutschlehrer oder Reiseleiter arbeiten und ihre deutschen Prägungen als Teil ihrer besonderen Identität empfinden.

Patricio Guzmans „Der Aufstand der Bourgeoisie“ sorgte weltweit für Aufsehen

Als Abschluss des Arte-Themenabends läuft, als besonderes filmhistorisches Zeugnis, der erste Teil der Trilogie von Patricio Guzman, der die Entwicklung ab 1970 hautnah mit der Kamera einfing, 1973 verhaftet wurde, aber dank seines spanischen Passes mit seinem Filmmaterial ausreisen durfte. Die Filme sorgten weltweit für Aufsehen. Der erste Teil „Der Aufstand der Bourgeoisie“ dokumentiert, wie die Allende-Regierung wirtschaftlich unter Druck gesetzt wurde, so als eine aus den USA initiierte Bergarbeitergewerkschaft wochenlang gegen die Regierung streikte. Guzman macht aus seiner Parteinahme für die Sozialisten keinen Hehl, fängt aber das gesamte Spektrum der Stimmen ein.



Kinder des Exils – Mo/Di, 00.05 Uhr, ARD; Träume, Terror, Neuanfang – Di, 21.50Uhr, Arte; Das Volk gegen die Chicago Boys – Di, 23.20 Uhr, Arte; Der Aufstand der Bourgeoisie – Di/Mi, 00.20 Uhr, Arte (alle drei Teile der Trilogie Der Kampf um Chile in der Arte-Mediathek)