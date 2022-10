Ukraine-Schwerpunkt im ZDF: Wann ist der Mensch ein Held?

„Himmel und Erde“ – unter dieses große Motto haben Filmschaffende aus der Ukraine ihre fünf Episodenfilme für ZDFneo gestellt. Der Titel verweist auf ihre Nationalflagge: azurblau für den Himmel, goldgelb für das Kornfeld auf der Erde. Das Motto klingt pathetisch-patriotisch. Doch die fünf Kurzfilme erzählen sehr persönliche Geschichten. Alle Figuren sind zerrissen, fühlen sich in der deutschen Fremde verloren oder schuldig, weil sie in Sicherheit sind, ihre Familien und Freunde aber nicht.

So kapselt sich Olja (Valeria Berezovska) von den Mitbewohnern in der Berliner WG ab, hängt am Smartphone, wo sie Nachrichten aus der Heimat liest oder mit ihrem Verlobten Petja (Artur Aliiev) skypt. Ein Spieleabend holt Olja aus ihrer Isolation, bis eine Frage den Ernst der Lage beschwört: Was würdest Du tun, wenn Du nur noch einen Tag zu leben hättest? Ihr Verlobter wird per Videochat ins Spiel einbezogen und findet eine berührende Lösung.

Das Smartphone ist in fast allen Episoden das wichtigste Requisit, so auch im Film „Die Nächsten, bitte!“. Die zehnjährige Vika (Anna Cheban) will unbedingt ihrem Bruder in der Heimat zum Geburtstag gratulieren, doch das Handy der Großmutter funktioniert nicht mehr. Bei einem Gang ins Sozialamt fällt der sehnsüchtige Blick der Zehnjährigen auf das Telefon der Sachbearbeiterin (Anna Böger). Komplett über Video verläuft die Kommunikation zwischen der Kiewer Tierärztin Lisa (Kate Molchanova) und der Berliner Fotografin Andrea (Thea Rasche) im Film „Sonnenblumen im Februar“. Die beiden Frauen wollten sich in der Ukraine erstmals treffen. Doch der russische Überfall schickt die frisch Verliebten über Kreuz: Lisa zieht ins sichere Berlin – und Andrea macht in der Ukraine mit Kriegsfotos Karriere.

Patriotische Anflüge bekommt nur ein Beitrag von „Himmel und Erde“. In „Warnsignale“ begründet Nestor (Rostyslav Bome) seiner deutschen Freundin in einem pathetischen Monolog, warum er trotz seiner Ängste in den Krieg zieht: „Wie viele Ukrainer verlieren gerade jetzt ihr Leben, weil sie für eine bessere Welt kämpfen, weil sie auch in einem freien Europa und in einer Demokratie leben wollen. Sie wollen auch Frieden. Und sie wünschen es ihren Kindern dort.“ Die Rückkehrer begrüßen sich mit der Grußformel: „Ruhm der Ukraine – Ruhm den Helden“. Darya Onyshchenko, die das Drehbuch geschrieben hat und Regie führte, lebt seit 2006 in München und organisiert dort Hilfsaktionen für ihre Heimat. Ihr letzter langer Spielfilm „The Forgotten“ spielte in Luhansk, zeigte den Alltag der Ukrainer unter der russischen Besatzung. Ihr Kameramann ist inzwischen an der Front.

Während die Drehbücher und Regie in der Hand von Kreativen lagen, die, wie Darya Onyshchenko, schon länger in Deutschland leben oder, wie Tatjana Moutchnik, bereits als Kind hierher kamen, waren in den Crews viele Menschen aktiv, die vor dem Krieg nach Deutschland geflüchtet waren – und die zum Teil schon wieder zurückgekehrt sind. Das ZDF gab ihnen die Chance, ihr Handwerk auszuüben, Kontakte zu knüpfen – und dem deutschen Publikum neue Perspektiven zu eröffnen. Die fünf Filme, die in nur wenigen Wochen konzipiert und realisiert wurden und deutsch, englisch oder ukrainisch untertitelt wurden, lassen sich gut am Stück sehen – insgesamt erstreckt sich „Himmel und Erde“ über 100 Minuten.

„Boy of War – Artiom will in den Krieg“

Einen ganz besonderen Einblick ermöglicht die Reportage „Boy of War – Artiom will in den Krieg“ von Cyprien Clément-Delmas und Igor Kosenko, die schon auf Festivals lief und jetzt als „kleines Fernsehspiel“ im ZDF gezeigt wird. Die Filmemacher beobachteten im Jahr 2018, wie sich der 18-jährige Artiom für seinen Dienst in einem Freiwilligen-Bataillon vorbereitet. Er stürmt mit Kumpels mit Lasergewehren durch Industrieruinen – während seine Freundin skeptisch bleibt. Historisch interessant ist schon die Motivation: Artiom beruft sich bei seinem angestrebten Kampf gegen die russischen Separatisten ausgerechnet auf die Traditionen der ruhmreichen Sowjetarmee, in der sein Großvater gedient hatte. Doch der reale Drill in der Einheit bei Mariupol ernüchtert: Selbst die Ausbildung für einen damals noch eingefrorenen Krieg ist kein actionreiches Jungs-Spiel.

Szene aus „Boy of War -Artiom will in den Krieg“: Artiom M. übt mit einem Sturmgewehr. ZDF/Igor Kosenko

Regisseur Kosenko reibt sich in seinem Film an der „Glorifizierung des Krieges“ und betont in seinem Statement: „Die Ukraine als Teil der Sowjetunion hat eine sehr militärische und gewalttätige Geschichte. Während der Zeit der Sowjetunion sprachen die Menschen ständig über den Zweiten Weltkrieg und sangen patriotische Lieder über den Sieg“. Der aktualisierte Nachspann von „Boy Of War“ erklärt, dass Artiom die militärische Ausbildung abgebrochen hat und heute in der Zivilverteidigung aktiv ist.

„Das rote Imperium“

Aus der Arte-SEndung „Das Rote Imperium “: Stalin als „Vater der Völker“. Der Personenkult um den sowjetischen Diktator nahm immer größere Ausmaße an. Arte/MDR

Um Helden-Propaganda geht es auch in der dreiteiligen Doku-Reihe „Das rote Imperium“ zum 100. Jahrestag der Gründung der Sowjetunion auf Arte. Die Autoren Martin Hübner und Daniel Ast, zwei ostdeutsche Filmemacher mit langjährigen Kontakten, fragen, wie der „Homo Sowjeticus“ offiziell deklariert wurde – und wie er wirklich war. Nicht zufällig kommt auch Swetlana Alexijewitsch zu Wort, die in ihren Werken so eindrücklich die Prägungen des Stalinismus aufgezeigt hat. Der Dreiteiler, der die Sowjetunion nicht verklärt, zeigt nebenbei Vorgeschichten des aktuellen Krieges. So übertrug KPdSU-Chef Nikita Chruschtschow anno 1954 der ukrainischen Sowjetrepublik die Krim und erwartete im Gegenzug die Einstellung nationalistischer Tendenzen. Die Fahne der Ukraine bekam übrigens erst 1949 einen blauen Streifen – zusätzlich zum Rot mit Hammer und Sichel. Neben kritischen Künstlern wie Swetlana Alexijewitsch, Viktor Jerofejew, Lana Gogoberidze und Tomas Venclova steht der ehemalige Flieger-General Alexander Ruzkoi, der das Ende der Sowjetunion als Tragödie empfand.

„Deutsche und Russen – Frieden und Krieg“

Szene aus „Deutsche und Russen – Krieg und Frieden“ ARD/RBB

Wie sich die deutsch-russischen Beziehungen seit 1991 entwickelten, das zeigt Artem Demenok, ein preisgekrönter Regisseur, in der ARD-Doku „Deutsche und Russen – Frieden und Krieg“. Horst Teltschik, Kohls früherer Berater, fragt, warum die verheißungsvollen Ansätze versandeten, Ingo Schulze erinnert sich an die wilden Neunziger in Sankt Petersburg und Joachim Gauck verweist darauf, dass Putin vom KGB geprägt wurde, quasi ein „Homo Sowjeticus“ der brutalsten Sorte ist. Warum Russland und der Krieg in der Ukraine in Ostdeutschland so oft anders bewertet werden, das versucht Jessy Wellmer zu erfragen. Die Moderatorin trifft sich unter anderem mit ihren Eltern in Güstrow, mit Gregor Gysi, mit Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker, mit Demonstranten in Dresden und einem NVA-Offizier, für den die USA schuld am Krieg sind. Doch ihre Interviews zur Primetime in der ARD bringen überwiegend Erwartetes – und die Ukraine spielt hier kaum eine Rolle.

„Himmel und Erde“, fünf Episoden, Di., 25.10., 20.15 Uhr, ZDFneo

„Boy of War -Artiom will in den Krieg“, Mo., 24.10., 00.50 Uhr, ZDF

„Das rote Imperium“, drei Teile, Di., 25.10., 20.15 Uhr, Arte

„Deutsche und Russen – Krieg und Frieden“, Mo., 24.10., 22.50 Uhr, ARD

„Russland, Putin und wir Ostdeutsche“, Mo., 24.10., 20.15 Uhr, ARD

Alle Filme in den Mediatheken verfügbar