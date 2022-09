Lausitz-Serie „Lauchhammer“: Verletzt oder gestört sind hier eigentlich alle

Die Warntafel zu Beginn lässt innehalten: Die Serie sei nicht geeignet für Kinder, Jugendliche sowie für empfindsame Zuschauer. Heißt das, nur ältere Empfindungslose sollten in „Lauchhammer“ einsteigen? Ein Mann mit der Stimme von Walter Kreye raunt in der Ouvertüre, es gäbe immer die, die sich alles nehmen, und die, die alles verlieren. Dann fährt die Kamera auf die Hand eines Mädchens, das tot am Rande eines Sees liegt. Die Verantwortlichen von ARTE und der ARD haben seit Monaten für ihre „High-End-Serie“ getrommelt. „Eine Hymne an die Region“, soll „Lauchhammer“ laut RBB-Redakteurin Kerstin Freels sein, das „Seelenbild einer verletzten Gesellschaft“ wollte Drehbuchautorin Frauke Hunfeld zeichnen.

Die aktuelle Energiekrise lenkt den Fokus tatsächlich auf die Lausitz: Denn die Region, die jahrzehntelang vom Braunkohleabbau lebte, der riesige Löcher in die Landschaft fraß, erlebt ja einen dramatischen Umbruch. Nachdem die Ampelkoalition den für 2038 geplanten Kohleausstieg vorziehen wollte, wird derzeit wieder über eine stärkere Nutzung diskutiert – und ebenso vehement dagegen protestiert.

Ein Polizist schießt gern auf „Kanacken“

Nun ist der Sechsteiler „Lauchhammer – Tod in der Lausitz“ aber kein Öko-Thriller, sondern baut auf einen konventionellen Krimi-Ansatz – die Jagd nach einem Serienmörder. Schon Jahre vor dem Mädchenmord gab es Fälle, bei denen der Täter ein symbolisches Wolfszeichen hinterlassen hatte. Das Wolfsmotiv wird ja im ARD-Krimi gern bemüht: Die Krimireihe rings um Görlitz heißt sogar „Wolfsland“. Krimi-Standard ist auch das gegensätzliche Ermittlerduo: Maik Briegand (Misel Maticevic) ist der Mann von hier, bodenständig, voller Verständnis für die Leute vor Ort. Die ehrgeizige LKA-Kollegin Annalena Gottknecht (Odine Johne) dagegen will alles rational erfassen und tippt ununterbrochen in ihr Notebook. Doch so viel sie auch tippt: Die eigentliche Krimihandlung um die Mädchenmorde kommt vier Folgen lang kaum voran und erzeugt dabei nur wenig Spannung.

Dafür breitet die Serie ein großes Figurentableau der verletzten Lausitzer Landschaft aus – und verletzt oder gar gestört sind hier eigentlich alle. Billigdrogen aus Tschechien sind weit verbreitet: Die Mutter der ermordeten Sechzehnjährigen (Martina Schöne-Radunski) taumelt als Crystal-Meth-Wrack umher. Ihr Ex, ein Polizist (Marc Hosemann), scheint in den Drogenhandel verwickelt. Außerdem muss er auch gleich das Thema Fremdenhass verkörpern, denn er schießt in seiner Freizeit gern auf Puppen, die er „Kanacken“ nennt. Ins Visier gerät ein Obdachloser (Lucas Gregorowicz), der Kontakt zur Toten hatte, aber seit seiner DDR-Jugend schwer traumatisiert ist. Verdächtig benimmt sich auch der neue Partner der Ex-Frau von Maik Briegand: Der windige, aus dem Westen stammende Immobilienmakler (Arnd Klawitter) versucht, Häuser an künftigen Lausitzer Seen zu verkaufen, erweist sich aber als Betrüger. Dabei sind die Hoffnungen auf Seegrundstücke keine Gaukelei, sondern längst Realität – am unweit von Lauchhammer gelegenen Senftenberger See sogar schon seit vielen Jahrzehnten.

Man sieht den Figuren ihre Funktionen gleich an

Eine ganze Reihe von Konflikten und Brüchen ist in der Familie von Maik Briegand angesiedelt. Seine Schwiegereltern, stark gespielt von den DDR-Schauspielhelden Petra Kelling und Christian Grashof, sind bis heute überzeugte Bergleute und stolz darauf, die Republik gewärmt zu haben. Seine Tochter Jackie (Ella Lee) dagegen ist die lokale Greta Thunberg, streitet in der Schule und mit internationalen Klimaaktivisten für den sofortigen Kohleausstieg und nutzt dabei die Argumente der Letzten Generation. Briegands Vater war zu DDR-Zeiten der führende Polizist vor Ort, wurde dann denunziert und ist heute Alkoholiker. Er sieht Verbindungen zu einem Fall von 1985 – doch damals wurden ihm die Ermittlungen von einer Stasi-Spezialeinheit entzogen und der Fall von SED-Seilschaften vertuscht. Die Kopplung DDR-Drama–Stasi ist ja obligatorisch. Uwe Preuss scheint ein Dauer-Abo auf die Figuren ehemaliger DDR-Polizisten zu haben, spielt ähnliche Rollen, nur ohne Alkohol, auch im Dresdner „Tatort“ und im Rostocker „Polizeiruf“.

Briegands Bruder (Christian Kuchenbuch) schließlich, der auch mal Polizist war, macht heute kriminelle Geschäfte und vermietet Hallen an Drückerkolonnen, die Zeitungsabos verkaufen – eigentlich ein Thema aus den 1990er-Jahren. Zwar können Odine Johne und Misel Maticevic als Ermittler überzeugen, doch um sie herum sind allzu viele Figuren schablonenhaft angelegt und werden schauspielerisch überzeichnet – fast allen sieht man ihre Funktionen gleich an.

Regisseur Till Franzen, ein Fan fantastischer und surrealistischer Filme, schwebte für „Lauchhammer“ visuell eine Art „Sozialsurrealismus“ vor, der auf ein strenges Farbkonzept baut: viele Erdtöne und Sandtöne, blasse Wassertöne, kaum Rot, wenig Grün. Sein Kameramann Felix Novo de Oliviera durfte den kompletten Film mit einer alten Linse bestreiten, die die Schärfe nur auf einen Bereich lenkt und die Ränder unscharf wirken lässt. Diese oft gelbstichig-nebligen Bilder haben einen seltsamen, aber zum Sujet passenden Effekt: Sie wirken, als würde der Nebel aus den Braunkohlenheizungen, der sich in den 1980er-Jahren bei ungünstigen Wetterlagen über die DDR-Städte legte, auch über dieser Serie liegen. Spektakulär wirken natürlich die Überflüge über die Mondlandschaft der Braunkohletagebaue – Spielszenen im Tagebau waren dem Drehteam untersagt worden.

Insgesamt aber bleibt der ambitionierte Sechsteiler aus der Lausitz thematisch überfrachtet, dramaturgisch recht behäbig, schauspielerisch und visuell eher aufdringlich. Die Warntafel zu Beginn war berechtigt: Wer empfindsam darauf reagiert, wie die Lausitz hier zu einer gelbstichig-surrealen Geisterbahn gemacht wird, der sollte tatsächlich abschalten.

„Lauchhammer – Tod in der Lausitz“ auf Arte: Do., 8.9. + 15.9., 20.15 Uhr, jeweils drei Folgen, am 8.9. folgt um 22.35 die Doku „Mord, Mord, Sozialismus. Auf der Spur der Serientäter des Ostens“; in der ARD: Mi., 28.9., 5.10, 12.10., 20.15 Uhr, jeweils zwei Folgen

Vierteilige Dokureihe „Hinter dem Abgrund – Leben in der Lausitz“: 29.9. und 2.10., 20.15 Uhr, MDR, ab 28.9. in der ARD-Mediathek