Münchner „Tatort“: Ballern im Real Life

Nachdem eine Polizistin erschossen wurde, ermitteln Batic und Leitmayr in der E-Sport-Szene. Die Grenzen zwischen digitalem und analogem Gefecht verschwimmen.

Zehntausend Stunden benötige man, um der Beste zu werden, erklärt der jugendliche Anführer des Siegerteams im Vorspann. Und wenn es darauf ankommt, müsse man bereit sein, weiter zu gehen als alle anderen. Erst Minuten später wird klar, warum die jungen Männer von Tausenden in der Halle gefeiert werden: Sie haben ein hochdotiertes E-Sport-Turnier gewonnen, waren die Besten im Egoshooter „Counter-Strike“. Über den kulturellen und sportlichen Wert der E-Sport-Szene wird schon seit vielen Jahren gestritten. Der altgediente Münchener Kommissar Ivo Batic (Miroslav Nemec) sieht hier keine Sportler am Start, sondern nur Psychos aus dem Kinderzimmer.

Der Münchner „Tatort“ mit dem naheliegenden Titel „Game Over“ erzählt zunächst zwei Storys parallel: Die jungen E-Sportler um ihren „Shooting Star“ Oskar (Yuri Völsch) klicken sich bei einem Turnier dem Finale entgegen. Währenddessen wird eine junge Polizistin bei einer Verkehrskontrolle aus dem Auto heraus angeschossen und stirbt. Die Polizei findet im ausgebrannten Fluchtfahrzeug die Leiche eines Mannes, der in der E-Sport-Szene sehr viel Geld verdient und in einer Gruppe namens „Munich Sheriffs“ gespielt hatte – hier sind auch viele Kollegen der Erschossenen aktiv.

Das „Tatort“-Computerspiel soll im Juni kommen

Während Batic und Leitmayr (Udo Wachtveitl) dem Geballer auf den Bildschirmen sehr skeptisch gegenüberstehen, findet ihr junger Kollege Kalli (Ferdinand Hofer) schnell einen Draht zum Gaming-Star Oskar, der ebenfalls in der Polizistengruppe online aktiv war – warum auch immer. Wie tief der Junge in die Spielszene eingetaucht war und wie er die Familie damit spaltete, deuten kurze Szenen an: Die besorgte Mutter, eine Lehrerin (Marie Burchard), hat ihn beim Psychologen angemeldet, der begeisterte Vater (Oliver Wnuk) dagegen beim Turnier. Yuri Völsch hinterlässt einen starken Eindruck, kann die Faszination fürs Spielen wie die Vereinsamung seiner Figur gleichermaßen zum Ausdruck bringen.

Die rein technischen Hintergründe des Kriminalfalls bleiben dem Laien aber recht schleierhaft, etwa die Details, wie man mit betrügerischen „Cheats“ bei Spielen viel virtuelles Geld macht und wie dann die Codes der Bitcoins eingelöst werden. Da wollten die Autoren Stefan Holtz und Florian Iwersen wohl nicht die üblichen Erklärszenen liefern und setzen recht viel voraus. Regisseur Lancelot von Naso, dessen Name wie aus einem Computerspiel klingt, der aber einem realen Adelsgeschlecht entstammt, macht sich immer wieder einen Spaß daraus, die martialischen SEK-Einsätze der Münchner Polizisten im Stile von Counter-Strike-Squads zu inszenieren und mit der dazu passenden, nervös hämmernden Musik zu unterlegen. Das wirft die Frage auf: Wer ahmt hier eigentlich wen nach?

Wie die Spannung und das Tempo dann im Finale nach oben getrieben und die Erzählstränge immer enger miteinander verflochten werden, das ist sehr unterhaltsam. Mitte Juni will die ARD übrigens ein eigenes „Tatort“-Computerspiel starten, bei dem jeder mit den Stuttgarter Kommissaren Bootz und Lannert chatten kann.

Tatort: Game Over. Sonntag, 21. Mai, 20.15 Uhr, ARD