„Tatort“ aus Bremerhaven: Quietschende Reifen auf hartem Pflaster

Nur nicht aus der Kurve fliegen: Kommissarin Moormann ermittelt in der Tuning-Szene in ihrer alten Heimat. Auch ein Familienmitglied steht unter Verdacht.

Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) in einer Werkstatt in Bremerhaven. RB TV/Pressestelle

Im „Tatort: Donuts“ geht es nicht um Gebäckstücke. Wer glasierte Kringel erwartet, wird enttäuscht. Und auch Feinde des Autos erwartet eine böse Überraschung.

Denn Achtung: In diesem „Tatort“ haben junge Menschen Spaß daran, mit PS-starken Autos sinnlos umherzurasen, immer wieder quietschen Bremsen und heulen Motoren. „Donut“ wird ein Fahrmanöver genannt, bei dem die Autos so eng im Kreis herumfahren, dass die Reifen schwarze Kringel auf der Straße hinterlassen und durch den Abrieb gefährlichen Feinstaub freisetzen.

Der hochtourige Bremer „Tatort“ spielt diesmal in Bremerhaven, wo auf dem Autoterminal Autos auf ihre Verschiffung warten. Für den Regisseur und Co-Autor Sebastian Ko ein besonderer Ort, denn er stammt selbst aus Bremerhaven, hat im Hafen gejobbt und spielt nun die optischen Reize seines früheren „Sehnsuchtsortes“ leidlich aus: Vom Wasser her wirkt Bremerhaven dank der leuchtenden Hafenanlagen wie eine Metropole. Immer wieder erhebt sich die Kamera in die Lüfte und blickt auf Tausende Autos herab. Die Hafenanlagen sind der passende Orte für Verfolgungsjagden, bei denen die Autos in scharfen Kurven um die Containerblöcke rasen.

„Die Heimat umarmt mich wie ein böser Tiger!“

Zu Hause in Bremerhaven war nicht nur der Regisseur, sondern auch die Kommissarin Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer). Da Redakteure wie Autoren es immer noch für eine originelle Idee halten, TV-Ermittler „ganz persönlich“ in ihre Fälle zu involvieren, begegnet Liv hier ihrer Halbschwester (Luisa Böse).

Marie gehört zu einem Trio, das nachts durch den Hafen saust, mit dem Auto „Donuts“ auf den Beton malt und sich in einer Autotuning-Werkstatt trifft. Doch dann wird der aus Moldawien stammende Chef der Werkstatt tot in einem Kofferraum gefunden. Unter Verdacht gerät sein Neffe Georghe (Adrian But), Maries Freund. Liv entdeckt Marie in der Werkstatt und lässt sie laufen, ohne ihre Kollegen zu informieren; sie versucht, ihre Halbschwester zu schützen, was natürlich nicht lange gut geht.

Unterwegs unternimmt der „Tatort“ einen Ausflug in Liv Moormanns Familie, den sie selbst so beschreibt: „Die Heimat umarmt mich wie ein böser Tiger!“ Zu dieser kratzigen Heimat gehört die Mutter von Liv und Marie (Angelika Richter), eine leichtlebige, schon etwas verhärmte Frau, die sich immer noch für die Männer aufbrezelt und darüber wundert, wenn die am nächsten Morgen verschwunden sind. Dass Liv nach ihrem Auszug das Jugendamt in ihre Familie geschickt hatte, deutet an, wie scharf die Konflikte waren und warum sie diesem Milieu unbedingt entfliehen wollte.

Jasna Fritzi Bauer verkörpert diese Zerrissenheit zwischen Abstoßung und Anziehung glaubhaft, auch Luisa Böse kann als Halbschwester überzeugen. Eine Parallelmontage, bei der Liv durch eine Kartbahn rast und Marie durch den Hafen düst, zeigt, wie die beiden Schwestern beinahe aus der Kurve fliegen. Die hart geschnittenen Szenen gehören zu den interessanteren Momenten – die Hintergründe des Autohandels bleiben eine Randerzählung, und Livs Kollegin Linda (Luise Wolfram) dreht diesmal eine Extrarunde in Brüssel.

Tatort: Donuts. Sonntag, 2. April, 20.15 Uhr, ARD