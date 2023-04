Jan Böhmermann: Anstatt um Mathias Döpfner geht es um Frauentoiletten

Der Entertainer Jan Böhmermann in seiner Sendung am Freitagabend

Der Entertainer Jan Böhmermann in seiner Sendung am Freitagabend ZDF Magazin Royale

Da läuft also der Berliner YouTuber Tom Supreme am Alexanderplatz und verliert sein Portemonnaie mit 1000 Euro drin. Für Jan Böhmermann ist der etwas zu slick gestylte Influencer natürlich ein gefundenes Fressen. Böhmermann mokiert sich über den Clip am Freitagabend in seiner Sendung. Er knüpft sich den Influencer vor und inszeniert den Clip als menschenfeindlich.

Aber schaut man sich den gesamten YouTube-Clip des Berliners an, sieht man letztlich wenig Zynismus: Tom Supreme zeigt vor allem Szenen, in denen die Obdachlosen ihn darauf hinweisen, dass er Geld verloren hat. Vielleicht ist den Obdachlosen ja auch die Kamera aufgefallen, die hinter dem Influencer herläuft. Wie auch immer. Jedenfalls ist die Aktion von vor einem Jahr am Alexanderplatz vielmehr ein Charity-Event, aber das hätte nicht in Böhmermanns Konzept, nicht in seine Sendung gepasst.

Und so ist das mit dieser Sendung vom 14. April 2023. Wegen der Osterferien gab es eine Pause und offenbar wurde diese Folge vorher aufgezeichnet. Jan Böhmermann hätte doch den Trubel rund um den Text über Mathias Döpfner in der Zeit nicht umkommentiert gelassen. Und so bleibt insgesamt eine leise Enttäuschung nach dem Schauen dieser Folge.

Nach dem Einstiegs-Monolog über die Pflanzen des Jahres (Blume des Jahres 2023: Kleine Braunelle), die man sofort wieder vergessen hat, folgt ein kurzes Segment über ein Essen bei den Maschmeiers, das man lächelnd schaut und ebenfalls sofort wieder vergisst.

Als Thema der Woche hat sich das Redaktionsteam hinter Böhmermann auf die Innenstädte geeinigt. Die stehen ja aktuell im Ruf, zu sterben, weil der Einzelhandel immer weiter ins Internet abwandert. Das führe zu einer Verödung der Fußgängerzonen. Doch Böhmermanns Dreh: Die Innenstädte waren schon vorher Betonwüsten, in denen sich niemand aufhalten wollte und sie werden vor allem, These Nummer 2, immer lebensunfreundlicher für Menschen.

Als Belege führt Böhmermann nun die altbekannten Beispiele an, nämlich dass Toiletten für Frauen kostenpflichtig seien und Innenstädte schon deshalb nicht für alle gleich wahrgenommen werden. Obdachlose sollen mit Stacheln und Banklehnen davon abgehalten werden, sich auf Bänke oder Vorsprünge zu legen. Außerdem werden sich die Städte in den kommenden Jahren weiter aufheizen, vor allem die ohne viele Bäume, so dass sie noch unwirtlicher werden. 20.000 Menschen sind im Sommer an Hitze in Deutschland gestorben.

Kleiner Schönheitsfehler der Böhmermann-Recherche

Allerdings hat sein Team auch Dinge gefunden, die bisher weniger offen kommuniziert wurden. So haben die Städte Jüterbog, Reutlingen und Gießen ein Gerät ausprobieren lassen, das einen hohen Ton ausstrahlt und so Jugendliche davon abhalten soll, sich in bestimmten Gegenden, wie den Bahnhofsvorplatz, länger aufzuhalten. Das sogenannte Moskito-Gerät wurde von Kamp Lintford in Nordrhein-Westfalen sieben Mal angeschafft. Warum ausgerechnet eine Hochschulstadt das tut und wo diese Geräte jetzt sind, findet hoffentlich ein Lokalmedium demnächst heraus.

Kleiner Schönheitsfehler der Recherche über das Gerät: Sie basiert auf einem Artikel aus dem Spiegel des Jahres 2008. Und das ist der nächste Kritikpunkt an dem Bild der deutschen Innenstädte, das Böhmermann gar so hässlich zeichnet: Nicht nur lässt er aus, dass viele Städte sicherlich vom Krieg zerstört wurden und einfach schnell aufgebaut wurden, auch sind seine Beispiele längst auch veraltet – und gerade von Berlin aus betrachtet schlicht nicht up to date. So sind die sitzunfreundlichen Bänke unter Rot-Rot-Grün längst deutlich zurückgefahren worden und nicht mehr in allen Stadtteilen anzutreffen. Bezeichnend: Die Redaktion lässt nicht eine Stadt zu ihrer Verteidigung etwas vorbringen.

Außerdem echauffiert sich Jan Böhmermann darüber, dass die Bushaltestellen in Berlin erst bis 2053 komplett barrierefrei sein sollen. Dabei unterschlägt er aber, dass die Busse der BVG selbst inzwischen zu 100 Prozent barrierefrei sind und die Busfahrer beim Einsteigen helfen. Außerdem hat Berlin mit 6600 Bushaltestellen die meisten im Bundesgebiet. In Köln sollte das schon seit 1. Januar 2022 abgeschlossen sein – ist es aber längst nicht.

Ein weiterer Punkt sind die Toiletten für Frauen. Gerade in Berlin wurden mit der Anwesenheit von Franziska Giffey eine von 24 Toiletten eingeweiht, die bald in Parks in ganz Berlin stehen sollen. Sie sind so gebaut, dass sie ein Hock-Urinal auch für Frauen zur Verfügung stellen. Das Ganze ist ein Experiment — wie so oft in Berlin, aber gute Nachrichten zu unterschlagen, wenn sie da sind, um ein negatives Bild zu vermitteln, ist zumindest unredlich.

Am Ende verabschiedet sich Jan Böhmermann von einem Parkhaus in Köln und die Zuschauer sehen noch einmal, wie schlimm die Innenstädte aussehen, für die es sich laut Böhmermann nicht mehr zu kämpfen lohnt. Das zumindest ist das implizite Fazit, das Zuschauer mitnehmen können. Dabei gibt es doch sicherlich überall in Deutschland Ideen wie Fahrradstraßen, Pocket-Sitzgelegenheiten und große Fußgängerzonen, um die Innenstädte anziehender zu machen. Aber diese Ideen zu zeigen, hätte wenige Krawall bedeutet, und schließlich will er ja auch den siebten Grimmepreis gewinnen. Sechs hat er ja schon. Dabei lässt die Sendung einfach von Woche zu Woche nach.



Wertung: 2 von 5 Punkten



Wie fanden Sie die Sendung? Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de