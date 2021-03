Berlin - „Wo sind wir da bloß reingeraten?“, fragt Kommissar Frank Elling (Sascha Gersak) seine Kollegin Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) abends beim Rotwein im Wohnmobil. Bis zu dieser Szene hat der Zuschauer bereits dreieinhalb Stunden des ARD-Thrillers durchgestanden. Die beiden Polizisten suchen einen Serienmörder und ahnen, dass die Spur in die DDR-Geschichte führt. Das erste Opfer hatte als Offizier für das MfS gearbeitet, für „Wolfs Truppe“, wie Lona sogleich erkennt. Ein junger Kollege ereifert sich: „Unglaublich, dass so jemand in einem Rechtsstaat weiter unbehelligt sein Leben leben kann!“ Vielleicht gerade weil er in einem Rechtsstaat lebt.

Anders als für die Kommissare ist es für das interessierte Publikum überhaupt kein Geheimnis, worum es bei den „Toten von Marnow“ geht. Die ARD bewirbt ihre „Eventserie“ ja schon seit langem als Drama über die „Menschenversuche der West-Pharmakonzerne in der DDR“. Ein „dunkles Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte“ nennt es Programmdirektor Volker Herres, ein „deutsch-deutsches Verbrechen“ sieht Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt, einen „unfassbaren Pharma-Skandal“ Regisseur Andreas Herzog.