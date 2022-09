Herz über Kopf: Der Deutsche Fernsehpreis

Im Fernsehen ist alles zu Hause, Information wie Quatsch, groß erzählte Filme wie komödiantische Miniserien. Eine weitere Aufzählung erübrigt sich, denn jeder weiß ja, warum sie oder er das Medium liebt oder verachtet. Der Deutsche Fernsehpreis gilt allen Formaten, könnte sogar für jene etwas sein, die nie analog schauen und immer nur die Mediathek nutzen. Deshalb war die am Mittwochabend über knapp drei Stunden im ZDF übertragene Gala zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises so vielfältig und schrill – und zuweilen sogar ernst – wie die Gesellschaft selbst.

Barbara Schöneberger, eine Frau, die auf einmalige Weise Selbstbewusstsein und Selbstironie vereint, die oft einfach zu laut und zu direkt wirkt, aber seltsamerweise auch liebenswert komisch, hatte als Moderatorin all diese Themen und Charaktere anzupreisen. Da sprach der Koch Tim Mälzer von dem Herzblut, das er in eine Sendung stecke, für die er Essen in anderen Ländern probiere („Kitchen Impossible“), wie auch der Comedian Bülent Ceylan es als Herzenssache darstellte, Kindern, die zuvor nie die Möglichkeit hatten, ein Instrument zu spielen, den Reichtum der Musik nahezubringen („Don’t stop the Music“). Und auch wenn man es für sich selbst ausschließen würde, je eine Sendung wie die „Giovanni Zarrella Show“ einzuschalten, war es doch sympathisch, wie die Eltern des Unterhalters im Publikum vor Rührung zerflossen.

Was nicht zusammengehört

Der Abend stopfte, oft nur im Schnelldurchlauf, zusammen, was in der Regel nicht zusammen konsumiert wird: Matti Geschonnecks Doku-Drama „Die Wannseekonferenz“, das als Bester Fernsehfilm ausgezeichnet wurde, und Katrin Eigendorfs Arbeit als Reporterin in der Ukraine erhielten gleichermaßen Applaus und Pyrotechnik-Feuer wie „ran Football“ als beste Sportsendung und die von Cathy Hummels moderierte Show „Kampf der Realitystars“.

Man kann dem Fernsehen nicht vorwerfen, dass es sich selbst feiert. Es werden ja auch die Winzer des Jahres gekürt, die besten Friseursalons und die besten Edeka-Märkte. Die TV-Auszeichnung gibt es seit 1999, in diesem Jahr wurde sie auf zwei Abende gestreckt, der erste galt den weniger sichtbaren Gewerken wie Szenenbild und Schnitt, Drehbuch und Regie.

Zwei Preise wurden am Mittwoch außer Konkurrenz vergeben. Die „Aspekte“-Moderatorin Salwa Houmsi (Jahrgang 1996) erhielt den Förderpreis, Iris Berben wurde für ihr Lebenswerk geehrt. Die Berben spielte in „Sketchup“ und „Kondom des Grauens“, in Krimiserien und dem hochkulturellen „Buddenbrooks“. Sie ist eine politische Person, die ihre Prominenz nutzt, um gegen Antisemitismus und Rassismus aufzustehen. Der Zusammenschnitt von Filmschnipseln und Lobreden zeigte: Iris Berben steht exemplarisch für das Fernsehen an sich.

Alle Preise und Mediathek-Links zu allen Nominierten unter: www.deutscher-fernsehpreis.de