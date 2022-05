Der „Herzogpark“ ist ein nobles Münchener Wohnquartier, der „Wendehammer“ liegt in der fiktiven Provinzstadt Greubstadt. In beiden Orten haben sich Frauen, die sich seit Schulzeiten kennen, gegen einen fiesen Baulöwen zusammengeschlossen. Sowohl die Serie von RTL+ als auch das Pendant vom ZDF umfasst sechs Folgen, beide laufen zuerst im Netz. Die Anlagen von „Wendehammer“ und „Herzogpark“ scheinen sich zu ähneln – und doch wurden sie fast konträr umgesetzt.

Die Vorstadtserie vom ZDF entwickelt sich bedächtig, mitunter sogar langatmig. Fünf Frauen Mitte/Ende dreißig wohnen mit ihren Partnern nebeneinander in identischen Reihenhäusern. Vier von ihnen verbindet seit der Abizeit ein „dunkles Geheimnis“, wie es im Thriller immer so schön heißt. Neu im Geranienweg ist Julia (Alice Dwyer). Sie wundert sich, warum ihre Nachbarinnen sich sorgen um den sinkenden Pegel des nahen Sees – haben die vier etwa eine Leiche auf dem Seegrund versenkt? Alle Figuren werden stark typisiert: Die überängstliche Meike (Meike Droste) sieht überall Katastrophen lauern, Franziska (Susan Hoecke) ist eine kontrollsüchtig-perfektionistische Anwaltsgattin, Reporterin Nadine (Friederike Linke) dagegen locker-nymphomanisch, Ärztin Samira (Elmira Rafizadeh) ordnet alles ihrem Beruf unter. Gemeinsam versuchen sie mit allen Mitteln, den Golfplatz des Bauunternehmers (Heikko Deutschmann) zu verhindern, der dem See das Wasser abzugraben droht.

„Wendehammer“ beschreibt eine Vorstadthölle

Doch für einen Krimi ist „Wendehammer“ nicht spannend genug, zugleich schreckt die Serie vor einer grotesken Überzeichnung der Geranienstraße zur „Vorstadthölle“ zurück. Von Vorbildern wie den „Desperative Housewives“ ist die eher putzige ZDF-Serie weit entfernt. Dafür werden die Figuren im Verlauf der sechs Folgen immer sympathischer – jede Frau offenbart geheime Stärken und Schwächen, die interessanter sind als das „dunkle Geheimnis“. Überraschenderweise bietet die Serie sogar ein offenes Ende an.

Während die Potenziale im „Wendehammer“ nicht ausgereizt werden, wirken die Figuren in „Herzogpark“ bei RTL+ völlig überreizt. In der ersten Folge schließen sich drei Frauen zu einem Mordkomplott gegen den neureichen Bauunternehmer Nikolaus van der Bruck (Heiner Lauterbach) zusammen. Dann springt die Serie zwei Wochen zurück und erzählt zwei Folgen lang von den Motiven der drei.

Grell überzeichnete Figuren in „Herzogpark“

Die streng-bigotte Elisabeth (Antje Traue) ist hoch verschuldet beim Baulöwen, die naive Annabelle (Felicitas Woll) wird von ihm wegen ihrer Vergangenheit als Callgirl erpresst – sie soll ihren Mann, den Bürgermeisterkandidaten (Trystan Pütter), für das umstrittene Bauprojekt „Herzog-Tower“ begeistern. Die karrieristische Anwältin Hannah (Lisa Maria Potthoff) wird mit Sexvideos erpresst, damit sie ihre Klagen gegen den „Penis-Turm“ des Baulöwen zurückzieht. Zu ihnen stößt die Außenseiterin Maria (Heike Makatsch), die von dem Fiesling ins Gefängnis gebracht worden war – die Köchin verhält sich zumindest anfangs noch am plausibelsten. Alle anderen Figuren der Münchener High Society aber sind grell überzeichnet, aufdringlich gespielt und nerven kolossal.

Schmerzen beim Zusehen bereitet allein die überbordende Ausstattung – eine Orgie des schlechten Geschmacks. Möglicherweise wollte sich Regisseur Jochen Alexander Freydank, ein Ur-Berliner, über die affektierte blau-weiße Schickimicki-Gesellschaft lustig machen – doch komische Szenen gibt es im „Herzogpark“ nur selten. Immer wieder wartet die Serie dafür mit Sexeinlagen auf – bei denen die Beteiligten stets bekleidet bleiben. Dafür nimmt die Gattin des Baulöwen (Jeanette Hain) ihr Dinner barbusig ein – warum auch immer.

Wendehammer : sechs Folgen, ab 5.5. in der ZDF-Mediathek, am 12.5., 19.5. und 26.5. jeweils eine Doppelfolge um 20.15 im ZDF; Herzogpark: sechs Folgen, auf RTL+