Der Titel klingt eher nach einer Mystery-Spekulation von ProSieben als nach einer Dokumentation von ZDFinfo. „Die sieben geheimen Atompläne der DDR“ will Autor Matthias Hoferichter aufdecken – das klingt, als ob er sich durch sieben Atombunker gekämpft und dort eine sensationelle Schatulle voller Geheimnisse entdeckt habe. Dabei ist der Film sehr viel sachlicher und kompakter als es der angeberische Titel vermuten lässt. Die Dokumentation beschreibt in sieben Kapiteln den Aufbau und den Abbau der DDR-Atomwirtschaft, die sich ebenso mit einer Abfolge von sieben prägnanten Orten beschreiben lässt.

Rings um Schlema und Seelingstädt baute die Wismut AG gewaltige Mengen Uranerz für die Sowjetunion ab und belieferte den großen Bruderstaat mit Stoff für Atombomben und Atomkraftwerke. Bei Rheinsdorf errichtete die DDR ihr erstes, in Lubmin an der Ostsee ihr wichtigstes Kernkraftwerk, in Rossendorf bei Dresden betrieb sie Kernforschung. Das strahlende Erbe wurde im Salzstollen bei Morsleben nahe der deutsch-deutschen Grenze gebunkert, der ambitionierte Bau eines Mega-Kernkraftwerks unweit Stendal wurde nicht fertiggestellt und wieder rückgebaut. Wirklich geheim waren die Atompläne an sich nicht, sondern die Details wie Risiken, Störfälle, Kosten, Strahlenwerte und Umweltschäden. Die gezeigten Aufnahmen aus dem Defa-„Augenzeugen“ oder dem DDR-Fernsehen belegen, dass der Staat in den Sechziger- und Siebzigerjahren sehr stolz darauf war, das Atom zu „beherrschen“ und eine neue Energiequelle zu erschließen.

Milliarden für die Rekultivierung der Wismut-Region

Das größte Plus des Films aber sind die wirklich informativen Interviews. Autor Hoferichter hat viele Personen vor die Kamera geholt, die selbst aktiv und verantwortlich in der DDR-Atomindustrie arbeiteten – oder ihr kritisch gegenüberstanden. Klaus Töpfer und Sebastian Pflugbeil waren zur Wendezeit maßgeblich politisch verantwortlich. Der eine als Bundesumweltminister, der Milliarden in die Rekultivierung der Wismut-Region leitete. Der andere als kritischer DDR-Wissenschaftler, der als Minister in der Modrow-Regierung die Geheimniskrämerei resolut beendete und heute ein weltweit geachteter Experte für Strahlenschutz ist. Michael Beleites wiederum war jener Umweltschützer, der in den 1980er-Jahre die Strahlenschäden dokumentierte. Seine Studie über die „Pechblende“ wirkte über die Westmedien in den Osten zurück.

Auch an den weiteren DDR-Atomorten geben Ingenieure, Techniker, Forscher, Umweltaktivisten und Politiker interessante Auskünfte und Einblicke. Ein im Vorspann als „Beinahe-GAU“ angekündigter Störfall im Kernkraftwerk Lubmin erweist sich als Kabelbrand, der schnell beherrscht wurde. Parallel zu den technischen Details der Atomwirtschaft diskutiert der Film die atomare Rüstung. Der Kommandeur einer Raketentruppe und der Pfarrer, der die pazifistischen Aufnäher „Schwerter zu Pflugscharen“ erfand, sind in ihren Sorgen vor einem Atomkrieg gar nicht so weit voneinander entfernt.

„Die sieben geheimen Atompläne der DDR“ – Mo, 14.6., 20.15 Uhr, ZDFinfo