Ungewöhnlicher Tatort aus Hessen: Rechtsextreme Dunkelmänner

Bin ich im falschen Film? Ist mein Fernseher kaputt? Solche Fragen werden sich manche Zuschauer stellen, die am Sonntagabend in der ARD einen traditionellen „Tatort“ erwarten. Dass der Krimi „Erbarmen. Zu spät“ zur „Tatort“-Reihe gehört, zeigt sich zunächst nur daran, dass der hessische Kommissar Paul Brix (Wolfram Koch) im Dienst ist, der in seinem 17. Fall nachts mit Kollegen im Auto über Feldwege in der Wetterau holpert und immer wieder anhält.

Zusammen mit einem wirr wirkenden Informanten (Niels Bormann) suchen die Polizisten im Stockdunkeln nach einer Stelle im Feld – und zunächst ist nicht mal klar, wonach sie eigentlich suchen.

Vermisst wird offenbar ein junger Streifenpolizist, der zu Beginn des Films an einer Tankstelle zwei Männern begegnet ist und ihnen erklärt hat, dass er aussteigen wolle. Einer der beiden erschien dann bei der Polizei und gab an, der junge Polizist sei erschossen und auf einem Acker verscharrt worden. Auch den zweiten Mann kennen die Zuschauer schon: Er ist ebenfalls Polizist, war mal mit Brix befreundet und wird gespielt von Godehard Giese – und natürlich ist klar, dass ein solch hochkarätiger Schauspieler nicht nur engagiert wird, um mal finster aus einem Auto herauszugucken. Als die Polizisten das Landhaus des Verschwundenen kontrollieren, stoßen sie auf ein großes Waffenarsenal und Lebensmittelkonserven für Monate.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die rechtsradikalen Netzwerke in der hessischen Polizei und Hunderte Drohbriefe, die auf Daten aus Polizei-Computern basierten, waren für den Hessischen Rundfunk der Ausgangspunkt für die Entwicklung dieses „Tatorts“. Bastian Günther (Buch und Regie) verarbeitete den Stoff aber nicht zu einem klassischen Polit-Thriller – wie etwa der RBB beim Einstieg von Corinna Harfouch mit der Doppelfolge „Nichts als die Wahrheit“. Der Regisseur hatte sich mit seiner bislang einzigen Fernseharbeit, dem „Tatort: Wer bin ich?“ mit Ulrich Tukur als Murot, schon sehr weit von den Konventionen entfernt.

Bastian Günther liefert in diesem Tatort ein düsteres Stimmungsbild

Diesmal liefert er ein diffuses, düsteres Stimmungsbild, das eine unterschwellige Bedrohung ausmalt, aber kaum Handlungsszenen hat. Die spacig-sphärischen Klänge der Band Dallas Acid untermalen die seltsame Szenerie. Das ist ästhetisch herausfordernd, man könnte auch sagen: anstrengend. Eine gute Stunde lang zeigt Günther nur schemenhafte Gestalten in stockdunkler Nacht, die in Andeutungen reden – und immer mal wieder wie von einem Scheinwerfer erhellt werden. Umso schockierender und verstörender sind schließlich die harten Worte der rechtsextremen Verschwörer, die Brix auf einem „Jagdausflug“ klare Ansagen machen: „Nächstes Jahr wird es Hinrichtungen geben – und wir werden Eintritt verlangen können!“

Mit dem Finale, das für einige Diskussionen sorgen dürfte, demonstriert der in Berlin und in den USA lebende Bastian Günther dann noch einmal, dass er sich nicht dem deutschen Fernsehkrimi, sondern dem amerikanischen Arthouse-Kino verpflichtet fühlt. Wie in Paul Thomas Andersons „Magnolia“, dem Berlinale-Sieger von 2000, werden alle Menschen von einem biblischen Regen gestraft. Allerdings fallen in Hessen keine Frösche vom Himmel.

Tatort: Erbarmen. Zu spät. Sonntag, 10. September, 20.15 Uhr, ARD

Wertung: 4 von 5