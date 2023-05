Warum Kai Pflaume schuld an meinem Fehlkauf ist

Hat hier zufällig jemand Interesse an einem „Genius Nicer Dicer Chef Deluxe XXL“-Set? Es ist 34-teilig mit Glasschüssel und Tomaten-Gemüse-Schneider, außerdem Allesschneider und Multischneider – fragen Sie mich nicht, was der Unterschied ist – sowie Zerkleinerer, Gemüsehobel und Zwiebelschneider.

Ich habe das gekauft, obwohl ich sehr selten etwas klein schneide. Ich koche nämlich so gut wie nie. Es hat sich so ergeben, dass das mein Mann macht, und der nimmt für fast alles das gleiche Messer. Hilfe nimmt er ungern an, er sagt, ich mache ihn nervös. Mir passt das ganz gut, ich koche nämlich gar nicht gern.

Die 34 nutzlosen Gemüseschneidewerkzeuge liegen jetzt ganz hinten im Küchenschrank, wo sie wahnsinnig viel Platz brauchen. Aber weil sie so teuer waren, kann ich sie nicht einfach wegwerfen. Zum Benutzen ist das Ganze übrigens viel zu aufwendig. Die Zeit, die man beim Schnippeln spart, muss man fürs Abspülen investieren. Wie ist das Ungetüm also zu uns nach Hause gekommen? Ganz einfach, es hat sich via Homeshopping Television eingeschlichen.

Mich haben diese Sender kalt erwischt, als ich während der Pandemie wie so viele Schreibtischmenschen im Homeoffice landete. Die Kombination von Homeoffice und Homeshopping ergibt leider nur auf den ersten Blick Sinn. In Wahrheit ist das die Pest. Der Homeshopping-Sender ist auf meinem Fernseher nur einen Programmplatz von den ganzen Newssendern entfernt, die ich zu Hause permanent gucke, um nur ja nichts zu verpassen.

Ich habe beim ersten Mal versehentlich reingezappt. Schuld daran war Kai Pflaume. Weil die privaten Nachrichtensender mit exzessiver Werbung Geld verdienen, war er in jeder Werbepause plötzlich da. In einer fürchterlichen roten Daunenjacke pries er permanent ein Lottospiel an, das irgendwas mit Postleitzahlen zu tun hatte. Menschen, die vor Freude schrien, bekamen dann überdimensionale Schecks überreicht. Manchmal war auch Kati Witt da. Sie trug die gleiche rote Daunenjacke. Die Alternative zum Postleitzahlen-Lotto waren schockierende Bilder von gemeuchelten Elefanten und Nashörnern und die ultimative Aufforderung, für den Naturschutz zu spenden.

Der Ausweg aus der Werbepause des Grauens war das Weiterzappen zum Homeshopping-Sender. Da ist ja nie Werbung, weil alles Werbung ist. Und ehrlich, das „Nicer Dicer Chef Deluxe XXL“-Set sah so zwingend praktisch aus, das musste ich einfach haben. Als das Paket da war, wollte ich mir den Fehler so lange nicht eingestehen, bis die Umtauschfrist verstrichen war. Ich mache jetzt nur noch einmal in der Woche Homeoffice – und Fortschritte: Die viereckigen Wunderpfannen, die jüngst präsentiert wurden, habe ich nicht bestellt. Noch nicht.