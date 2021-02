Berlin - Der Westdeutsche Rundfunk informiert ab sofort auf Instagram mit seinem neuen Kanal „klima.neutral“ über die Klimakrise und will so explizit junge Menschen informieren, „rund um Themen wie die Klimakrise – einfach erklärt, aber vielfältig“, wie die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt am Sonnabend auf Twitter mitteilte. In den ersten Beiträgen ging es um Elektromobilität, das Pariser Klimaabkommen und fehlenden Zugang zu sauberem Trinkwasser. Der Kanal ist erst seit zehn Tagen im Netz und der WDR scheint diesmal den Zeitgeist getroffen zu haben, denn bereits mehr als 7500 Menschen folgen den Beiträgen.

Ich meine ja, dass wir guten #ÖRR brauchen, aber das ist unglaublich 🤯. 7 Monate vor #Bundestagswahl macht @WDR einen Kanal als Wahlkampfhilfe für @Die_Gruenen auf. Wo sind Kanäle zur #Wirtschaftskrise, zur #Bildungskrise, zur #Digitalisierungskrise usw.? Oder, ganz crazy... 1/2 https://t.co/hsCUsPsptz — Alexander Lambsdorff (@Lambsdorff) February 21, 2021