„Wetten, dass ..?“ aus Friedrichshafen: Wie immer außerirdisch

Wie so oft in der Geschichte von „Wetten, dass ..?“ war es ein Abschied, der den größten Neid erzeugte. „Robbie muss den Flieger kriegen“, versicherte Thomas Gottschalk, und der Schauspieler John Malkovich beäugte ihn traurig von der Seite. „Ich muss meine Bahn kriegen, aber da kann ich ja auch gleich sitzen bleiben“, krähte Michael „Bully“ Herbig, und das Publikum tobte. Nur wenig kann den Durchschnittszuschauer des ZDF und die deutsche Twitter-Gemeinde so sehr vereinen wie die Verachtung für die Deutsche Bahn – und selten blickten beide Communitys parallel mit einem derartigen Interesse auf ein Ereignis wie am vergangenen Abend auf die diesjährige Ausgabe von „Wetten, dass ..?“. Über die Motivation der Offline-Fernsehgucker lässt sich nur mutmaßen, bei Twitter ist sie offensichtlich: Faszination und Häme.

Letztere empfängt Thomas Gottschalk seit Jahrzehnten mit offenen Armen, so auch diesmal. „Ich bins doch nur“, beruhigte er die wilden Friedrichshafener im Studio während der traditionell minutenlangen Klatschorgie zur Showeröffnung. Dann machte er sich auf zum Beweis. Seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker begrüßte er als „Frau, an deren Seite noch kein Mann eingepennt ist“, bevor er sie mit Blick auf ihr untenrum ausladendes Kleid fragte, ob sie denn noch jemanden mitgebracht habe. Hunziker verstand nicht gleich, also machte Gottschalk es schnell noch mal deutlich. Ob sie denn schwanger sei, wollte er wissen, dann scherzte er über ihr Liebesleben. „Ich war eifersüchtig, ich dachte, es gibt keinen anderen Mann in deinem Leben außer mir“, schäkerte er. Hunziker lachte und schwieg. Sie sparte ihre Kräfte, denn wahrscheinlich ahnte sie schon nach diesen ersten fünf Minuten: Sie würde sie noch brauchen.

Gespenstisch ging es weiter mit den ersten Gästen in Form von Michael „Bully“ Herbig und Christoph Maria Herbst, die Werbung für „Hui Buh und das Hexenschloss“ machten. „Wenn ich gewusst hätte, was du trägst, wäre ich als weißer Tiger gekommen“, frotzelte Herbig in Bezug auf Gottschalks Anzug im pinken Leopardenprint. „Stattdessen jetzt in deinem Kommunionsanzug“, erwiderte Gottschalk, und besser wurden die Witze dann auch nicht mehr.

Robbie Williams auf den Spuren von Tom Hanks

Die erste Wette schrieb Showgeschichte, und es sagt doch einiges über das Wesen dieses deutschen Eventformats, dass sich die „Baggerwette“ hier als feste Kategorie etabliert hat. Jetzt saß zum ersten Mal eine Frau am Steuer, „mit Pumps!“, wie Hunziker staunend hervorhob. „Ich könnte das in der Küche nicht besser machen“, kommentierte sie weiter, als Sandra Hasenauer aus Leonstein vor digitalen Wüsten- und Mondkulissen in fünf Minuten fünf Eier mit der Schaufel anpiekste, auf dass sie beim Kochen nicht aufplatzen würden.

Es folgte der Auftritt des glücklichen Frühabgängers: Als Take That 1996 bei „Wetten, dass ..?“ ihren letzten Deutschland-Auftritt vor der Band-Auflösung absolvierten, war Robbie Williams schon nicht mehr dabei. Eine Entscheidung, die er heute unter dem Titel „XXV“ feiert, mit einem Best-of-Album und großer Tour anlässlich 25 Jahren Solo-Erfolg. „Waren das nicht wunderbare Bilder?“, schwärmte Gottschalk, nachdem Williams das Handylampen hochhaltende Publikum mit „Angels“ besungen hatte. „Da kann der Kollege mit seinem Lichtlein in Bethlehem bleiben.“

Kollege Williams aus Staffordshire kam mit seinem Gesangsauftritt nicht davon. Er musste auch als Wettpate herhalten und sorgte damit für einen Clash der Kulturen, wie ihn mittlerweile auch das internationale Publikum mit „Wetten, dass ..?“ verbindet – spätestens seit Tom Hanks mit Katzenohren 2012 von Interimsmoderator Markus Lanz im Hüpfsack umkreist wurde. Ganz so grotesk wurde es diesmal nicht, doch Twitter freute sich trotzdem sehr über die Mimik des Sängers, als er mit offenem Mund beobachtete, wie ein Mann „Spiele des Jahres“ (darunter: „Qwirkle“ und „Focus – Im Brennpunkt der Taktik“) nach dem Hinweis „Achtung, Schüttgeräusch kommt“ am Klang ihrer fallenden Teile erkannte. „Unglaublich, diese Wetten hier bei ‚Wetten, dass ..?‘, oder?“, fragte Hunziker.

Der Moment wenn sich Robbie Williams denkt was stimmt nicht mit den Deutschen #wettendass pic.twitter.com/VstReNpGMy — John (@JohnCarib2) November 19, 2022

Noch kurioser als die Wette an sich war allerdings ein Kommentar von Hunziker, die ihren Co-Moderator auf etwas hinwies, das die Regie den Zuschauern leider vorenthielt: „Thomas, pass auf, deine Hose!“ – Gottschalk: „Ich pass auf.“ An diese Szene wurde man noch einmal erinnert, als Veronika Ferres dem Moderator später fürsorglich nach einem Löffel Wackelpudding den Mund abtupfte. Wer nun allerdings mit Spitzen daherkommt, die auf das Alter abzielen, outet sich freilich als showgeschichtsvergessen. Gängelei, mangelnde Vorbereitung, Blicke in die falsche Kamera und Altherrenwitze gehören seit jeher zur Marke Gottschalk.

„Es war ein harter Ritt“

All diese Qualitäten auf einmal konnte der 72-Jährige im Gespräch mit Veronica Ferres und ihrer Tochter Lilly Krug beweisen. Handküsse, die Frage nach Lillys Liebhabern und der Hinweis in Richtung Hunziker, dass ihre Tochter Aurora ja auch „’ne ganz Hübsche“ sei. Bei ihrem „neunten oder zehnten“ Besuch in der Sendung machte Ferres Werbung für den Film „Shattered – Gefährliche Affäre“, den sie mit ihrer Tochter in der Hauptrolle produziert und der nach ihren eigenen Aussagen international schon „großartige Erfolge“ gefeiert hat. Woran die Produzentin das festmacht, bleibt ihr Geheimnis, Einspielergebnisse oder der Kritikerspiegel können es jedenfalls nicht sein. Faszinierende Bilder beschwörte dann allerdings ihre Behauptung herauf, sie habe beim Dreh jede Corona-Lücke gefüllt, sei unter anderem als Möbelpackerin im Einsatz gewesen. „Thomas, es war so, dass ich manchmal zwei bis drei Tage keine Zeit hatte, zu duschen“, gestand sie und nahm dafür die Hand des verständnisvollen Moderators. „Es war ein harter Ritt.“

Als Paten fungierten Malkovich, Ferres und Krug schließlich bei der Außenwette. Im Europa-Park in Rust wollten sich zwei junge Männer namens Max während der Fahrt auf der größten Achterbahn Deutschlands ein Handy zuwerfen – sie scheiterten krachend. „Die jungen Leute sind doch eh nur am Handy, warum also nicht auch in der Achterbahn“, phraselte Ferres vor ihrer positiven Prognose und reihte sich damit ein in die ungelenken Versuche der Showmacher, einen Bezug zur jungen Generation herzustellen.

Das muss irgendeine freche Sitcom bei irgendeinem Streaming Anbieter sein!#WettenDass pic.twitter.com/BRqczSWXKj — Fernfunker  (@fernfunker) November 19, 2022

So wurden die Social-Media-Starzwillinge Lisa und Lena eingeladen (Gottschalk: „Die beiden sind wirklich niedlich“) sowie die Sängerin Tate McRae, deren Alter sich der Moderator einfach nicht merken konnte, genauso wenig wie den Namen der Fußballerin Giulia Gwinn, die eine halbe Million Follower bei Instagram hat. Den Fans des „Dschungelcamps“ biederte man sich mit dem Wetteinsatz des „Shattered“-Trios an. Nach der Achterbahn-Niederlage mussten die Schauspieler Wackelpuddingportionen essen, von denen eine nach Fisch schmecken sollte – ein gefundenes Fressen auch für Twitter-Memes.

Herbert Grönemeyer spendet für die Berliner Tafel

Die übrigen Wetten endeten allesamt mit Erfolg. Zwei Schwestern konnten 200 scheinbar identische Kuschelbären auseinanderhalten, ein Mann hüpfte mit dem Fahrrad einen Turm aus Getränkekisten hinauf.

Der Wettkönig des Abends kam aus Lützerath, dem kleinen Dorf im nordrhein-westfälischen Erkelenz, das weggebaggert werden soll, um mehr Platz für den Tagebau Garzweiler zu schaffen. Der Aktivist und 3D-Designer konnte innerhalb einer Minute unter mehr als 1000 kleinen Bildern von Fingerabdrücken den einen identifizieren, der kurz vorher ausgetauscht worden war. „Das ist außerirdisch. Das ist nicht menschlich“, kommentierte Hunziker, und man war fast geneigt, ihr zuzustimmen, bis der Kandidat seine doch relativ simple Methode für den Erfolg erklärte. Zuhören tat ihm da allerdings schon niemand mehr. „Dass du ein Genie bist, steht außer Frage“, gab Gottschalk ihm zum Abschied mit und schließlich noch 50.000 Euro Preisgeld mit dem Fazit: „Lützerath ist gerettet!“

Kurz vorher verpflichtete sich Herbert Grönemeyer ohne viel Pathos und trotz gewonnener Wette, einen Monat lang alle Kosten der Berliner Tafel zu übernehmen, die 70.000 Menschen mit Lebensmitteln versorgt – ein kurzer Lichtblick, bevor Christoph Maria Herbst und „Bully“ im Rock mit dem Ensemble des Musicals „Moulin Rouge“ Can-Can tanzen mussten. „Uns bleibt nichts erspart heute Abend“, resümierten sie.

Thomas Gottschalk soll mit „Wetten, dass ..?“ ein Lagerfeuer entzünden, das die Grenzen zwischen den Generationen und Plattformen niederbrennt. Das ist ihm gelungen, auch wenn vor dem Fernseher in diesem Jahr statt knapp 14 Millionen nur noch gut zehn Millionen zugeschaut haben.

Wie sehr man anschließend nach Rauch stinkt, das steht auf einem anderen Blatt.