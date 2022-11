Wieder ein Verschwörungs-„Tatort“: Pizzagate in Sachsen

„Merken Sie eigentlich, wie die Leute verblöden durch das Internet?“, herrscht der Dresdner Kripo-Chef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) seine Mitarbeiterinnen an. „Die Leute drehen doch vollkommen durch!“ Die schädliche Wirkung des Internets ist ein Dauerthema von Schnabel. Schon vor fünf Jahren, im Fall „Level X“, barmte er: „Kann nicht jemand das verdammte Internet einfach abschalten? Wir haben doch vorher auch gelebt!“ Damals ging es um sogenannte „Prankster“, die mit gefilmten Streichen Klicks erzeugten.

Diesmal müssen sich die Dresdner Kommissare mit einem Mann auseinandersetzen, der eine Boulevardjournalistin in seine Gewalt gebracht hat, um auf das Schicksal von 150 sächsischen Kindern aufmerksam zu machen, die entführt worden seien und in Kellerverliesen gequält würden. In einem Video im Netz lässt er einen 24-Stunden-Countdown ablaufen und droht mit der Erschießung der Geisel. Der Entführer trägt eine Maske mit großen Ohren und gibt geheimnisvolle Lichtsignale von sich. Zu sehen sind die Videos auf einem Portal, das mit möglichst absurden Verschwörungstheorien Klicks und damit Geld generiert und das von einem gerissenen Teenager betrieben wird.

Gregory Kirchhoff ist der jüngste „Tatort“-Kommissar aller Zeiten

Das Drehbuch von Stefanie Veith und Jan Cronauer erzeugt mit dem gnadenlos ablaufenden Countdown klassische Thrillerspannung – die sich verstärkt, als der Geiselnehmer auch noch Kripo-Chef Schnabel entführt. Den Hintergrund für ihre Story haben sie in den USA beim sogenannten „Pizzagate“ gefunden: Dort war im Wahlkampf 2016 die krude Verleumdung in Umlauf gebracht worden, hochrangige Politiker und Popstars wären an einem Pornoring beteiligt, der Kinder in einem Keller unter einer Pizzeria gefangen halte.

Doch die Übertragung dieser Fake-News-Kampagne von Amerika nach Sachsen will nicht recht gelingen – vor Ort gibt es ganz andere Themen. Es bleibt die Frage, wie sich die Polizei mit Menschen auseinandersetzt, die keinerlei rationalen Argumenten und Fakten mehr zugänglich sind. Der Mann, der inzwischen seine Maske abgesetzt hat, klammert sich selbst dann noch an die irre Behauptung, seine Tochter sei entführt, als sie leibhaftig vor ihm steht. Doch wie sich der Täter, gespielt von Hans Löw, über das Netz in seinen Wahn hineingesteigert hat, deutet der „Tatort“ nur vage an.

Mit einem Superlativ kann „Katz und Maus“ allerdings aufwarten: Gregory Kirchhoff ist mit seinen 29 Jahren der jüngste „Tatort“-Regisseur aller Zeiten und bislang nur in zwei Low-Budget-Filmen im Kino aufgefallen. Doch einen jugendlichen Schwung oder eine originelle Perspektive bietet dieser Krimi trotzdem nicht: Die beiden Kommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) sind emotional sehr beteiligt, reiben sich auf, schreien sich an. Und immer dann, wenn es besonders gefährlich ist, gehen sie allein ohne Absicherung mit gezückter Pistole voran. Das wirkt so unpassend wie der geheime Peilsender, den Gorniak dem Geiselnehmer heimlich in die Tasche schiebt: Der ist so klobig, als stamme er aus dem DDR-Mikroelektronik-Kombinat. „Katz und Maus“ ist nun schon der vierte allenfalls mittelprächtige „Tatort“ hintereinander – der nächste neue Fall läuft wegen der Fußball-WM erst in vier Wochen.

Wertung: 3 von 5 Punkten

Tatort: Katz und Maus. So, 20. November, 20.15 Uhr, ARD