Wiederholungen und null Ideen: Schafft endlich das deutsche Fernsehen ab!

Berlin ist eine Stadt, die sicherlich reich an Geschichte ist. Allein in den vergangenen hundert Jahren hat diese Metropole mehr erlebt als so manch andere europäische Großstadt. Das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg, aufregende Jahre nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung auch dieser Stadt, in der man die Wunde der Teilung immer vor Augen hatte, zu beiden Seiten der Mauer.

Schaler Wiedergänger

Und natürlich schreckliche Jahre während der dunkelsten Zeit der Nazi-Diktatur. Davor und wirklich hinlänglich bekannt, tanzte die Stadt auf dem recht erkalteten Vulkan, alle spürten angeblich die brutale Zeitenwende, die dieses Land und die Welt verändern würden. Alles rosig in der Weimarer Republik: Schiebermützencharme und Zeitungsjungen-Schnauze, queere Liebe und Kartoffelsuppen-Nostalgie. Daraus lässt sich natürlich ganz wunderbar was stricken, wie die famose Serie „Babylon Berlin“ in den ersten beiden Staffeln bewiesen hat. In der dritten zeigten sich schon ein paar Ermüdungserscheinungen, nun hat noch in diesem Frühjahr die vierte Premiere im Free-TV und zwar bei der ARD.

Dann reicht es aber auch mit den Goldenen Zwanzigern und dem Vorabend der Hitler-Machtübernahme. War „Babylon Berlin“ noch aufregend und auf internationalem Niveau unterhaltsam, so funktionierte diese Ära als Kulisse in der Kaufhaus-Serie „Eldorado KaDeWe – Jetzt ist unsere Zeit“ nur noch sehr bedingt. Was nicht zuletzt an der seltsam konstruierten (Familien-)Geschichte gelegen haben mag.

Aber so ist es eben mit deutscher Stream- und Fernsehunterhaltung: Einer wagt was und hat Erfolg und dann wird der Lappen ausgewrungen bis auch der letzte Tropfen raus ist. Geht dann gar nichts mehr, werden die Granden der Vergangenheit reanimiert wie zuletzt bei „Wetten, dass ..?“ mit Thomas Gottschalk.

Das Revival war ein Erfolg, das Revival vom Revival ein schaler Wiedergänger ohne jeglichen Überraschungseffekt, außer dem einen, dass man plötzlich wieder wusste, warum man den Unterhaltungssaurier „Wetten, dass ..?“ nicht mehr vermisste. Es gibt viele Beispiele wie dieses: Das Glücksrad oder die richtende Nervensäge Barbara Salesch. Endlosserien wie die glücklicherweise endlich abgerissene „Lindenstraße“. Hafenkanten, Bergdoktoren und grausige Rosamunde-Pilcher-Schwarten (die übrigens keine deutsche Autorin war und sich in ihrem Cornwall’schen Grab dauerhaft um die eigene Achse drehen muss). Der deutschen Unterhaltung fehlen nicht nur Mut und Lust zum Risiko.

Nein, der deutschen Unterhaltung im Fernsehen fehlt vor allen Dingen der Respekt vor seinen Gebührenzahlern, denn die werden ganz offenbar für stumpf und unterkomplex gehalten. Nicht anders ist es zu erklären, dass einem mit Ausnahmen immer derselbe Eintopf serviert wird.