ZDF-Drama „Der Spalter“

Lars (Axel Stein, M.) will den Polizisten (Marian Meder, Viktor Bleischwitz, l.) erklären, was passiert ist. ZDF/Oliver Vaccaro

Im ZDF-Film „Der Spalter“ ist das Verhältnis zwischen zwei Paaren ohnehin angespannt. Oliver (Fabian Busch) steht beruflich unter Druck, seine Frau Bianca (Marlene Morreis) hat sich eine „kreative Auszeit mit offenem Ende“ gegönnt. Die Nachbarn haben zwar finanziell keine Probleme: Steuerberaterin Dila (Susana AbdulMajid) und IT-Experte Simon (Stefan Schwarz) zählen sich zu den Pandemie-Gewinnern. Dafür klappt es mit dem ersehnten Nachwuchs nicht.

Oliver und Simon sticheln am Grill gegeneinander: Gastgeber Oliver schwört auf „voraromatisierte Holzchips“, sein Gast auf seinen „Smoker“. Da platzt Olivers Kollege Lars (Axel Stein) unangemeldet in die Runde. Er ist der Schwager des Firmenchefs und von seinem Wohlwollen hängt Olivers Karriere ab. Lars freut sich auf Nackensteaks (die Bianca gar nicht parat hat), spottet herzhaft über Biofleisch von „glücklichen Tieren, die von glücklichen Bauern gehalten werden und glückliches Gras fressen“, und lästert über „Greta“, deren Eltern das große Geld verdienten.

Das ZDF hat auf seinem Spartenkanal ZDFneo in letzter Zeit schon zwei Nachbarschaftsserien gezeigt, die am Grill kulminierten. Im Frühjahr 2020 lief die Serie „Deutscher“, die politische Spannungen nach einem Wahlsieg einer rechtsextremen Partei heraufbeschwor. Im roten Haus lebten die linksliberalen Schneiders, im blauen Haus nebenan die deutschnationalen Pielckes. Doch die grob gezimmerte, absichtsvolle Serie schaffte es nicht, das eigentliche Problem alltagsnäher abzuhandeln, nämlich die Polarisierung der Debatten. Grille ich weiter mit dem Nachbarn, wenn ich den für einen intoleranten Fremdenfeind oder einen realitätsblinden Gutmenschen halte? Sehr viel besser gelang dies der Serie „Doppelhaushälfte“ im Frühjahr dieses Jahres, denn hier wurden die Konflikte komischer abgehandelt und jeder bekam sein Fett weg. Der Brandenburger Proll mit seiner vietnamesischen Frau ebenso wie das zugezogene Paar aus Berlin-Kreuzberg – sie stammt aus dem Iran, er ist Afrodeutscher. Eine zweite Staffel ist in Arbeit.

Die Sympathien sind klar verteilt

Autor Stefan Rogall, der schon die Bücher für die Serie „Deutscher“ verfasst hatte, führt das Thema nun beim Drama „Der Spalter“ weiter, greift aber nicht mehr zum politischen Holzhammer. Diesmal stehen sich nicht das rote und das blaue Haus frontal gegenüber, die Dialoge sind unterschwellig aggressiv, und zwar zwischen allen Beteiligten. Dennoch ist auch hier die Sympathie sehr eindeutig verteilt. Denn der selbstgefällige, unsensible und provokante „Spalter“, der eigentlich eher ein Katalysator ist, wird von vornherein als „Arschloch“ angelegt. So nennt ihn jedenfalls Regisseurin Susanna Salonen in ihrem Statement und so spielt ihn Axel Stein dann auch.

„Was der Typ sagt, ist nicht nur toxisch – es ist sexistisch, diskriminierend, rassistisch, schlicht verletzend“, unterstreicht Produzent Lasse Scharpen. Doch wer sich an solch einer Figur abarbeitet, macht es sich und den Zuschauern allzu leicht – als hätte das ZDF Angst davor, Vertreter einer unbequemen, politisch „unkorrekten“ Meinung mal nicht als Charakterschweine, sondern als ganz normale Bürger von nebenan zu zeigen. Statt mit der gestörten Kommunikation weiter zu spielen, muss „Der Spalter“ wieder in einer Art Krimi münden. Schon zu Beginn rutscht ein Mann die Kellertreppe herunter, fließt Blut in den Ausguss. Doch spannender waren die Dialoge, in denen sich die Grillrunde noch verbal duellierte und das Blut nur aus den Hühnerschenkeln tropfte.

„Der Spalter“, Spielfilm, 86 Min., Mi., 23.11., 20.15 Uhr, ZDF