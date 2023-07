ZDF-Serie: „Es ist ein Unterschied, ob ich Cem Özdemir absteche oder ein Huhn“

Otto (Hans-Jochen Wagner) will unbedingt Sex mit seiner Frau (Bibiana Beglau). Doch „Hans“ hat Höheres vor und hält dem geilen Gatten vor, er denke in Zeiten der Revolution nur an sein spießiges, privates Glück. Die herrische Frau mit dem Männernamen lässt sich nämlich von einer Schar Getreuer zum „König von Deutschland“ krönen und will das Land von der „Schmach seiner Besatzung“ befreien. Krönungsort ist ein Jagdzimmer in einem verfallenen Schloss, an den Wänden hängen Dutzende Geweihe. Erste Posten werden vergeben: So wird Theatermann Georg (Thomas Schubert) zum Minister für Kultur geschlagen – mit einem Hieb auf den nackten Arsch.

„Die Enthemmung ist offensichtlich, die Geschichten, welche die Wirklichkeit schreibt, sind bizarr“ – so beschreibt Regisseur Jan Bonny den Antrieb für seine Miniserie. „Und weil besagte Wirklichkeit im Moment selbst Tag für Tag neue Grotesken schreibt, können wir, wenn wir erzählen, nur noch im Fieber fantasieren. Und sogar diese schmutzige Fantasie wird täglich aufs Neue von der Realität eingeholt.“ Ein verfälschtes und grammatisch falsches Westernhagen-Zitat dient als Titel. Denn Freiheit ist nicht mehr nur das Einzige, sondern das Einzigste, was zählt. Gedreht wurde die sechsteilige ZDF-Serie in nur sechs Tagen, in denen viel improvisiert wurde. „Instant“-Serie nennt sich diese Methode.

Die Anregung kam offensichtlich von der Schar angeblicher Umstürzler um einen adligen „Reichsbürger“-Aktivisten, der samt Anhang Ende letzten Jahres unter großer medialer Begleitung verhaftet wurde und in einem Schloss namens Waidmannsheil residierte. Ob diese Gruppe nun tatsächlich bedrohlich oder einfach nur bekloppt ist, darüber wird bis heute gestritten.

Massiver Einsatz von Altbier

Schon die ersten Szenen der schwarz-weißen ZDF-Miniserie deuten an, dass König Hans und seine Getreuen sich hauptsächlich mit sich selbst beschäftigen und keinerlei Außenwirkung erzielen. Nur mit dem massiven Einsatz von Altbier gelingt es ihnen, auf einer Dampferfahrt auf dem Rhein eine Interessentin (Sibel Kekilli) für die nationale Sache zu ködern. Viel mehr Raum als die vagen politischen Ziele bekommen die Aktivitäten einer „Deutschland Theater AG“, deren Chef Georg so cholerisch agiert wie einst Rainer Werner Fassbinder und der sich zum Opponenten von Hans aufschwingt.

Jan Bonny, der auch am Buch mitschrieb und die zweite Kamera führte, ist für provokante Filme bekannt. Sein Freiburger Fastnachts-„Tatort“, bei dem die Kommissare Berg und Tobler besoffen im Bett landeten, spaltete die Krimigemeinde. Der „Tatort“ ist auch ein Format, mit dem sich politische Verschwörungen spannend aufbereiten ließen, wie etwa jüngst im Berliner Doppelfall mit Corinna Harfouch. Jan Bonny aber setzt auf eine absurde Farce, bei der Sex und Suff, Neid und Eifersucht die Triebkräfte bleiben.

Zwar behaupten die deutschnationalen Revoluzzer um König Hans permanent ihre Gefährlichkeit. Sophie (Johanna Reinders), die Neue von Hans und designierte „Ministerin für Transkommunikation“, plant Lager für Hunderttausende politische Gegner. Die Gruppe will das Exekutieren üben, scheitert aber schon an einem Federvieh, und einer bemerkt: „Es ist doch ein Unterschied, ob ich Cem Özdemir absteche oder ein Huhn“.

Zitate von Judith Butler, Klaus Theweleit oder Ernst Jünger

Immer wieder will Jan Bonny für Schockmomente sorgen – doch viele großspurige Sätze passen nicht zur banalen Szenerie und befremden eher. Auch die eingestreuten Zitate von Judith Butler, Klaus Theweleit oder Ernst Jünger bleiben Fremdkörper. Seinen Figuren hat Bonny die Vornamen von Verschwörern und Widerstandskämpfern gegen Hitler gegeben, etwa Freya und Helmuth oder Sophie und Hans. Das erinnert daran, dass sich im Herbst 2020 eine junge Frau, die auf einer Demo gegen Corona-Maßnahmen protestieren wollte, tatsächlich mit Sophie Scholl verglichen hat.

Gegner von Pandemie-Maßnahmen werden hier kurzerhand den deutschnationalen Revoluzzern zugeschlagen, etwa Freya, die Karl Lauterbach für einen „Faschisten“ hält und die „wegen Covid“ von Chemikerin auf Hellseherin umgeschult hat. So verrät es jedenfalls eine jener Einblendungen, mit denen Bonny und Co. das Geschehen kommentieren – während die großen Schrifttafeln im Stile der Stummfilm-Ära mit dem hohlen Pathos der Umstürzler spielen und neue Szenen mit Trommelwirbel und Tusch wie Zirkusauftritte angekündigt werden.



In diese insgesamt 80-minütige „Instant“-Serie werden also sehr viele Inhalte, Zitate, Posen und Formen hineingeschüttet und wild umgerührt. Doch auflösen will sich rein gar nichts.



Freiheit ist das Einzigste, was zählt: ab Donnerstag, 27.7. in der ZDF-Mediathek