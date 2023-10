Zur Lage in Israel: ÖRR-Fernsehsender stellen Programm um

Der Kultursender Arte stellt anlässlich des Überfalls der islamischen Hamas auf Israel sein Programm im TV um und bereichert seine Mediathek fortlaufend um Reportagen, Geschichtsdokumentationen und aktuelle Berichterstattung. Das teilte der Sender mit.



Am Montagabend um 19.20 Uhr werde demnach eine 45-minütige Sondersendung des „Arte-Journal“ ausgestrahlt. Es moderiert von Nazan Gökdemir; neben den aktuellen Geschehnissen in Israel, Gaza und dem Libanon soll die Sendung auch die geopolitischen Auswirkungen auf den Nahen Osten sowie die politischen, gesellschaftlichen und geopolitischen Konsequenzen für Europa in den Blick nehmen.

In der Arte-Mediathek seien schon jetzt die Dokumentation „Der Nahe Osten zwischen Krieg und Frieden – Machtverschiebung in der Krisenregion“ (TV-Erstausstrahlung am 15. August 2023) sowie zahlreiche weitere Beiträge des Arte-Journals zu finden.

Die ARD wird zum dritten Mal infolge ihr Programm ändern und im Anschluss an die Tagesschau einen weiteren, von Susanne Glass moderierten „Brennpunkt“ zum Thema „Eskalation in Nahost“ ausstrahlen, das nachfolgende Programm verschiebt sich um 15 Minute. Das ZDF strahlt um 19.20 Uhr ein Spezial aus, ebenfalls mit dem Titel: „Eskalation in Nahost“.



Aktuelle Nahost-Themen in der Arte-Mediathek