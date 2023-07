Zwei Arte-Dokus zeigen die Ostsee als dauerbrodelndes Konfliktgewässer

Der baltische Raum war zu DDR-Zeiten Schauplatz des Kalten Krieges und sollte doch laut einem Motto der Rostocker Ostsee-Woche „ein Meer des Friedens“ sein. Als „Seegebiet mit der weltweit stärksten Konzentration von Flottenkräften und Fliegerkräften“ bewertet in der Arte-Doku ein ehemaliger Korvettenkapitän der DDR-Volksmarine das Binnenmeer und verweist auf 1350 Marineschiffe und 600 Hubschrauber und Flugzeuge, die sich in den 1970er/80er Jahren gegenüber standen.

Wer zu DDR-Zeiten einen Ferienplatz bekommen hatte, erlebte diese militärische Präsenz durchaus. Viele Küstenabschnitte waren Sperrgebiete, ob in Peenemünde auf Usedom, in Dranske und Prora auf Rügen oder auf der Halbinsel Wustrow am Salzhaff. Angehende DDR-Abiturienten mussten in Prerow auf dem Darß ihre „vormilitärische Ausbildung“ absolvieren und marschieren lernen.

Von einem „Meer des Friedens“ kann auch heute keine Rede sein, nur haben sich die Kräfte verschoben. Die Arte-Doku von Knut Weinrich zeichnet es farblich nach: Zu Zeiten des Warschauer Vertrages war die Küstenlinie von der Insel Poel bis nach Leningrad sozialistisch rot gezeichnet, während die blau markierte Nato nur im Westen präsent war. Inzwischen gehören die frühere DDR, Polen, die baltischen Republiken und Finnland zum Nato-Territorium – und Schweden steht kurz vor dem Beitritt.

Im Film dürfen die Nato-Seestreitkräfte ihre Technik und ihre Einsatzbereitschaft demonstrieren. Da steigt eine „Alarmrotte“ Eurofighter gen Himmel auf. Die Zahlen belegen, dass die Ostsee ein „Nato-Meer“ geworden ist: Sie verfügte über 16 Flugzeugträger und 135 Fregatten, Russland dagegen nur über einen Flugzeugträger und 11 Fregatten, dafür über 40 Atom-U-Boote.

Ursprünglich hatte Arte den Film unter dem Titel „Front auf hoher See – Die Ostsee im Kalten Krieg, heute und damals“ angekündigt – was einen weiteren historischen Horizont versprach. Doch die Doku „Aufrüsten gegen Putin. Die Nato in der Ostsee“ kreist vor allem um die aktuelle Militärpolitik und lässt hochrangige Politiker aus Schweden, Finnland und Estland sowie deutsche Vertreterinnen wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu Wort kommen. Putin wird beim „Tag der Marine“ in Sankt Petersburg vorgeführt und die militärischen Zeremonien als „operettenhaften Auftritt einer vergangenen Weltmacht mit Weltmacht-Ambitionen“ verhöhnt.

Russische Trawler über Datenkabeln

Während der einschneidendste Vorfall in der Ostsee, die Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines, in der vom ZDF in Auftrag gegebenen Doku nur am Rande erwähnt wird, steht er im nachfolgenden Beitrag im Mittelpunkt. Die Kooperation von vier skandinavischen TV-Sendern widmet sich unter dem Titel „Putins Schattenkrieg“ der russischen Spionage in der Ostsee – und nicht nur dort.

Die Recherchen der Reporter um Boris Bertram sorgten schon Anfang Mai für internationales Aufsehen. Denn sie zeigten auffällige Schiffsbewegungen russischer Forschungsschiffe unweit der Orte der späteren Explosionen – allerdings Monate zuvor. Die Reporter halten dies für keinen Zufall, sondern zeigen ähnliche Muster auf. So kreuzte ein russischer Trawler immer wieder unweit von unterseeischen Datenkabeln bei Spitzbergen – später kam es hier zu einem Bruch der Glasfaserverbindungen.

Anhand des Abgleichs von Funkverkehrs und Satellitenaufnahmen wird die auffällige Route eines russischen „Forschungsschiffes“ entlang diverser Windparks in der Nord- und Ostsee rekonstruiert. Als sich die Reporter mit einem Schlauchboot der „Admiral Wladimirskij“ unweit von Dänemark nähern, werden sie von Männern mit Gewehren empfangen und drehen ab. In der Ostsee hat also nicht nur die NATO das Kommando.

