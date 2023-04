Zweiteiler über Ostern: Das neue Berliner „Tatort“-Team tritt zum Dienst an

Corinna Harfouch startet als neue Kommissarin an der Seite von Mark Waschke und muss gleich in ihrem ersten Fall die Demokratie retten.

„Heilige Susanne“ wird die idealistische Dozentin der Polizei-Akademie ehrfürchtig genannt – ihre Vorlesungen und Lehrbücher haben Generationen von Absolventen geprägt. Doch nun kehrt Susanne Bonard (Corinna Harfouch) zur Mordkommission zurück: Eine frühere Polizeischülerin hatte sie abends vergeblich um Hilfe gebeten, weil sie etwas Großem auf der Spur sei. Am nächsten Morgen wird sie tot aufgefunden, erschossen mit ihrer Dienstwaffe. Susanne Bonard fühlt sich verpflichtet, den Tod aufzuklären, und wird die neue Kollegin von Robert Karow (Mark Waschke), der den letzten Fall nach dem Tod von Nina Rubin allein bestritten hatte.

Die Berliner „Tatorte“ sollen Stoffe von politischer Brisanz verhandeln

Für die Zusammenführung der beiden hat der RBB gleich eine Doppelfolge produziert, die Teile laufen direkt hintereinander am Sonntag und am Montag. Damit wird schon mal der Konstruktionsfehler von 2015 vermieden: Zum Start mit Meret Becker und Mark Waschke wurde eine Story nebenher anderthalb Jahre lang über vier Folgen erzählt – und bald wusste keiner mehr, worum es eigentlich ging.

Die Berliner „Tatorte“ sollen von nun an Stoffe von politischer Brisanz verhandeln, erklärte die neue Programmdirektorin Martina Zöllner zur Premiere von „Nichts als die Wahrheit“. Verhandelt wird zum Auftakt gleich die gefährdete Demokratie, die „von innen ausgehöhlt“ werden könne, betonen Katja Wenzel und Stefan Kolditz, die das Drehbuch geschrieben haben. Beide verweisen auf den Reichsbürger-Staatsstreich, der ein halbes Jahr nach Dreh-Ende aufgedeckt wurde.

Ihre Story will die gesamte Bandbreite der Demokratiefeinde aufzeigen: Es beginnt beim „Racial Profiling“, als Polizisten ohne Anlass einen dunkelhäutigen Jugendlichen kontrollieren, setzt sich fort an der Polizeischule, wo ein dubioser Ausbilder Gewalt gegen Migranten in „realitätsnahen“ Rollenspielen provoziert, und geht weiter in einer Polizistentruppe, die in geheimen Chats einen obskuren Germanen-Kult feiern. Damit nicht genug: Auch ein Bauunternehmer, der illegal Flüchtlinge aus Syrien beschäftigt und mit Waffen handelt, und eine Sicherheitsfirma, die Ex-Polizisten rekrutiert, gehören zum rechtsextremen Netzwerk. Und immer wieder laufen die Fäden beim Verfassungsschutz zusammen.

Die Story ist zwar clever konstruiert, baut zur Halbzeit einen „Cliffhanger“ ein und steuert zum Schluss auf ein spektakuläres Attentats-Finale zu – ist aber inhaltlich doch arg überfrachtet und zeigt von Beginn an, in welcher politischen Ecke die Täter zu finden sind. Immerhin bleibt lange offen, wer auf welcher Seite steht. Die beiden LKA-Ermittler agieren in der klassischen Politthriller-Konstellation: zwei Polizisten gegen eine große Verschwörung. Corinna Harfouch und Mark Waschke führen ihre beiden Figuren auf eine angenehme Weise zusammen: Es geht nicht mehr so ruppig zu wie zuweilen zwischen Karow und Rubin, die Dialoge sind kultiviert. Zwar ist die Besetzung mit Corinna Harfouch, die Regisseur Robert Thalheim die „Grande Dame des deutschen Films“ nennt, eigentlich eine Wahl auf Nummer sicher. Doch wie die „Heilige Susanne“ vom Pult auf die Straße wechselt, ist mitunter komisch. So verfolgt Kommissarin Bonard ganz alleine einen Trupp Waffenschieber, zieht unterwegs ihre Schuhe aus und schleicht sich auf Strümpfen an – ihre klackernden Pumps hätten sie verraten.

Tatort: Nichts als die Wahrheit. Sonntag/Montag, 9./10. April, 20.15 Uhr, ARD