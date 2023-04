Udo Lindenberg „geflasht“ von „Komet“-Erfolg mit Apache 207 Obwohl Udo Lindenberg bereits seit mehr als 50 Jahren Musik macht, musste der Wahl-Hamburger erst 76 Jahre alt werden, um mit „Komet“ seinen ersten Nummer-Ei... dpa

Hamburg -Der Hamburger Panikrocker Udo Lindenberg ist mit dem Song „Komet“ gemeinsam mit Deutschrapper Apache 207 in den Single-Charts so erfolgreich wie nie zuvor in seiner Karriere. Der vor mehr als zehn Wochen veröffentlichte Song ist der Plattenfirma Warner Music zufolge mittlerweile die am längsten an der Spitze der Deutschen Charts platzierte deutschsprachige Single seit 16 Jahren.