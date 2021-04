Berlin - In einer Gerichtsakte entdeckte die Ärztin Johanna Preuß-Wössner bisher unbekannte Texte von Hans Fallada (1893–1947). Die Akte schlummerte 74 Jahre im Kieler Institut für Rechtsmedizin. Sie war angelegt worden, nachdem Fallada 1925 wegen Unterschlagung zu einer Haftstrafe verurteilt worden war. Neben einem psychiatrischen Gutachten über den Delinquenten fanden sich in dem Konvolut auch fünf Manuskripte des Schriftstellers.

Zwei Erzählungen – „Lilly und ihr Sklave“ sowie „Robinson im Gefängnis“ – waren bisher gänzlich unbekannt. Die anderen Texte „Der Apparat der Liebe“, „Die große Liebe“ und „Pogg, der Feigling“ wurden in anderer Fassung bereits publiziert. Der Aufbau-Verlag hat jetzt alle fünf Texte in einem Buch veröffentlicht, versehen mit einem Kommentar der Entdeckerin sowie einer Einordnung des Fallada-Biografen Peter Walther.

Der Fund stammt aus einer Zeit, da Falladas Leben auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt war. Schon zuvor hatte der drogenabhängige Schriftsteller zur Finanzierung seiner Sucht immer wieder an verschiedenen Arbeitsstellen Geld entwendet und deshalb auch im Gefängnis gesessen. Doch auf seiner neuen Arbeitsstelle, einem Gut, weiß man nichts davon. Da Fallada als Rendant gute Arbeit leistet, vertraut man ihm einen Wechsel von über 6000 Reichsmark (heute etwa 18.000 Euro) an, den er in Kiel einlösen soll.

Erlaubnis zum Schreiben im Gefängnis

Fallada kann der Versuchung nicht widerstehen und verprasst das Geld in Bordellen und bei Saufgelagen innerhalb weniger Tage in einer irrlichternden Tour quer durch Deutschland. Sein Biograf Walther nennt diesen wüsten Rausch eine Höllenfahrt. Am Ende stellt sich Fallada erschöpft selbst. Im Gefängnis erhält er die Erlaubnis zu schriftstellerischer Tätigkeit. Zumindest ein Text – „Pogg, der Feigling“, eine Erzählung mit hohem autobiografischem Anteil, enthält Anspielungen auf das jüngst Erlebte. Das nun entdeckte Manuskript „Robinson im Gefängnis“ beleuchtet die dem Autor wohlbekannte Situation als Häftling: „Da stehst du in deiner Zelle und zwischen dir und dir ist nichts mehr.“ In den drei anderen Texten geht es um die Liebe, wobei auffallend ist, dass Fallada in diesen biografischen Erzählungen fast ausschließlich die weibliche Perspektive einnimmt und dabei auch Tabuthemen wie Vergewaltigung und Abtreibung anspricht.

In die meisten Erzählungen, wie auch in „Der Apparat der Liebe“, fließen Erfahrungen aus Falladas eigenem bewegtem Leben oder dem seines Umkreises ein. Fast alle Texte in diesem Buch wirken überraschend modern, spiegeln letztlich Falladas immerwährende Sehnsucht nach Liebe wider, aber auch die Qualen, die ihm diese bereitet.

Hans Fallada: Lilly und ihr Sklave. Mit unveröffentlichten Erzählungen. Aufbau-Verlag, Berlin 2021. 269 Seiten, 22 Euro