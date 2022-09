Ukraine, Afghanistan, Syrien: Das Goethe-Institut stellt Künstler im Exil vor

Das Goethe-Institut feiert zwei Jahre lang in Berlin die Länder, in denen es seine Arbeit einstellen musste. Anfang Oktober beginnt die Reihe mit der Ukraine.

Die Folk-Punk-Band Dakh Daughters, Teil des Center of Contemporary Art „DAKH“ aus Mariupol in der Ukraine, vor einem Auftritt in Frankreich. Anfang Oktober wird das Kollektiv als Teil des Festivals „Goethe-Institut im Exil“ in Berlin auftreten.

Am Schwarzen Brett draußen vor dem Kunsthaus ACUD in der Veteranenstraße hängt die ukrainische Fahne – allerdings mit dem Halbkreis aus Sternen der EU-Fahne auf der oberen, blauen Hälfte. Dieses Poster ist ein passendes Symbol für das Gespräch, das gleich im Studio des Hauses beginnen soll. Das Goethe-Institut will ein neues Projekt vorstellen, mit dem es Solidarität nicht nur mit der Ukraine zeigen will, sondern auch mit Ländern wie Afghanistan und Belarus. Was diese Länder gemein haben: Hier kann oder darf das Goethe-Institut nicht oder nur eingeschränkt arbeiten, aufgrund von Krieg oder wegen der politischen Situation.

Das Projekt „Goethe-Institut im Exil“ soll eine Veranstaltungsreihe sein, die zwei Jahre andauert. Alle paar Monate bis Ende 2024 feiert ein gesondertes Festival die Arbeit von Kulturschaffenden aus einem Land. Die Eröffnungsveranstaltung vom 6. bis 9. Oktober stellt die ukrainische Kunst ins Rampenlicht, danach folgt voraussichtlich ein afghanisches Festival im März 2023, danach sind Belarus und Syrien dran. Die genaue Reihenfolge steht allerdings noch nicht fest.

Hauptsitz des viertägigen Festivals wird wieder das Kunsthaus ACUD in Mitte sein. Musik, Literatur, Kunst und Theater sollen hier stattfinden. Ein Highlight soll eine dreiteilige Performance des Center of Contemporary Art DAKH aus der Stadt Mariupol sein: die Kammeroper „Stus: Passerby“ über das Leben des ukrainischen Dichters Wassil Stus.

Als besonders eindrücklich wird die audiovisuelle Installation „Alarm und Bomb Shelter Night“ erwartet. In der sieben Stunden dauernden Vorstellung soll sich das Publikum in die Lage der Ukrainer versetzen, die über Nacht in einem Luftschutzbunker Schutz suchen. „Sie warten auf das Ungewisse“, sagt Kurator Andrii Palatnyi. „Wir wollen dadurch einen Platz schaffen, wo Menschen einander über ihre Emotionen erzählen können.“

Werden alle Künstler zum Festival anreisen können?

Der Krieg in der Ukraine hat die logistischen Vorbereitungen für das Festival leicht erschwert: Bekommen alle männlichen Teilnehmer des Festivals rechtzeitig ihre Genehmigung, das Land zu verlassen? Olga Sievers, Projektleiterin des „Im Exil“-Programms, sagt, dass auch einzelne Zoom-Gespräche verschoben wurden – weil es in Kiew Luftalarm gab. „Aber die Bereitschaft ist auf allen Seiten groß.“

Olena Lykhovodova, Vertreterin des Goethe-Instituts Ukraine, ist zuständig für die Programmarbeit des ukrainischen Festivals. Am 16. März wurde sie mit einigen Kollegen aus der Ukraine evakuiert. Sie erzählt, wie sie in der Nacht zum 24. Februar in ihrer Kiewer Wohnung geweckt wurde, als die ersten russischen Raketenangriffe die Stadt trafen. „Aber die Ukrainer haben sich mit den Kriegsumständen zurechtgefunden“, sagt Lykhovodova, jetzt sei es an der Zeit, an der „Kulturfront“ weiterzukämpfen. Im Rahmen des Programms „Goethe-Institut im Exil“ werden einige der Kunstveranstaltungen weiter durch Deutschland fahren, etwa nach Düsseldorf. „Unsere Botschaft ist der Sieg des Lebens“, sagt Olena Lykhovodova.

Unter den Eingeladenen ist auch der Schriftsteller und Musiker Serhij Zhadan, der im Oktober mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wird. Es soll außerdem eine Ausstellung mit Fotos des ukrainischen Fotografen Igor Gaidai geben, die den Namen „Mrija“ tragen wird. Das Wort bedeutet „Traum“ auf Ukrainisch und ist auch der Name eines ukrainischen Frachtflugzeugs, das kurz nach Kriegsbeginn im Februar von Russland zerstört wurde und jetzt wieder aufgebaut werden soll.

Auch Afghanistan, Belarus und Syrien bekommen eigene Festivals

Ibrahim Hotak, der ehemalige Leiter des Goethe-Instituts in Afghanistan, wird das ukrainische Festivals sehr genau mitverfolgen. Auch bei den Teilnehmern für sein Festival stehen noch nicht alle fest. Immerhin konnten einige der Künstler als Teil eines Evakuierungsprogramms der Bundesregierung nach Deutschland kommen. Der Hauptfokus des Festivals werde aber sein, die Arbeit und Themenschwerpunkte des Goethe-Instituts in Kabul fortzusetzen, zum Beispiel mit einer Reihe über die afghanische Exilliteratur sowie mit Musikveranstaltungen und Kunstaustellungen.

„Unser Ziel ist es, die Stimme der afghanischen Kultur wieder erklingen zu lassen“, sagt er. Er will einen Dialog der Gesellschaft anregen, jenseits der Taliban. Er sieht darin eine Chance, neue Perspektiven auf Afghanistan zu vermitteln sowie „den Verlust der Heimat zu kompensieren“. Ob in Afghanistan, der Ukraine oder sonst irgendwo, Ibrahim Hotak glaubt: „Kultur kann dazu beitragen, ein Balsam für diese Wunden zu sein, indem man hier sagen kann, was man anderswo nicht sagen könnte.“