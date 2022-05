Das Deutsch-Russische Museum in Berlin-Karlshorst trennt sich von seinem Namen. „Künftig nennen wir uns Museum Berlin-Karlshorst“, sagte der Leiter des Hauses Jörg Morré der Berliner Zeitung in einem Interview, das am Montag auf den Onlineseiten der Berliner Zeitung erscheinen wird. „Die Bezeichnung Deutsch-Russisches Museum geht auf die Gründungsphase zurück, als nur zwei Nationen beteiligt waren.“ Damals im Jahr 1994 sei das unproblematisch gewesen. Doch seit Ende der 1990er-Jahre sind nicht länger nur Russland und Deutschland, sondern auch Belarus und die Ukraine im Trägerverein.

„Bereits vor der Annexion der Krim drifteten die Erinnerungskulturen auseinander. Schon die Vorgängerin von Herrn Melnyk saß bei mir und sagte, dass wir diesen Namen diskutieren müssten“, sagt Jörg Morré. Bereits jetzt ist der Schriftzug an der Mauer vor dem Museum überklebt. In dem Museumsgebäude befindet sich der Saal, in dem in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 der Oberbefehlshaber der Wehrmacht die bedingungslose Kapitulation unterzeichnete und damit das Ende Nazideutschlands besiegelte.

Das Museumsfest, das am 8. Mai traditionell im Museum stattfindet, fällt aus. Es gibt Führungen und um 22 Uhr eine Mahnung für den Frieden. Diese ersetzt den Toast auf den Frieden, der normalerweise am Ende des Fests steht. „Statt eines Glases Sekt für die Besucher gibt es eine Schweigeminute.“

Das ganze Interview mit Jörg Morré lesen Sie am Montagnachmittag auf den Onlineseiten der Berliner Zeitung.