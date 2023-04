Ukrainische Balletttänzer: Benefizgala im Admiralspalast Angesichts des andauernden russischen Angriffskriegs in der Ukraine veranstalten zwei ukrainische Solisten des Berliner Staatsballetts eine Benefizgala im Ad... dpa

ARCHIV - Die Tänzer Iana Salenko und Marian Walter sind bei der Fotoprobe des Staatsballetts Berlin in dem Stück «From Berlin with Love I» auf der Bühne zu sehen. Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Berlin -Angesichts des andauernden russischen Angriffskriegs in der Ukraine veranstalten zwei ukrainische Solisten des Berliner Staatsballetts eine Benefizgala im Admiralspalast. Unter dem Motto „Ballet for Life“ tanzen an diesem Sonntag Solistinnen und Solisten aus der Schweiz, England sowie Frankreich für einen guten Zweck. Die Einnahmen sollen einer Hilfsorganisation zugutekommen. Die Benefizgala wird bereits zum zweiten Mal von den Initiatoren Iana Salenko und Oleksandr Shpak veranstaltet. „Es war eine Welle der Solidarität. Das hat uns sehr bewegt“, sagte Salenko in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ am Mittwoch.