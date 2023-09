Umbruchzeitensind eine Chance für Filmbranche

Berlin -Schauspielerin Alexandra Maria Lara (44) sieht in Umbruchzeiten eine Chance, die Filmbranche neu zu gestalten. „Wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs und ich glaube und hoffe, dass darin eine wirkliche Chance liegt“, sagte die Präsidentin der Deutschen Filmakademie am Donnerstag. Es sei etwa wichtig, „dass längst überfällige Themen den Raum bekommen, den sie brauchen und dass wir auch in unserer Branche neu definieren, wo die Prioritäten liegen“, betonte Lara anlässlich des 20. Gründungstages der Filmakademie am 8. September (Freitag).

Die Schauspielerin leitet gemeinsam mit Regisseur Florian Gallenberger die Akademie, die unter anderem den Deutschen Filmpreis austrägt - einer der wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Die Filmakademie wurde 2003 von rund 100 Filmschaffenden im Berliner Luxushotel Adlon gegründet, darunter Produzent Bernd Eichinger und Regisseur Detlev Buck.