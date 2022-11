Umstritten und anspruchsvoll - Jean-Marie Straub ist tot Jean-Marie Straub war ein Purist und galt in gewissem Sinne auch als Vater des neuen deutschen Films. Nun ist der französische Regisseur im Alter von 89 Jahr... Sabine Glaubitz , dpa

ARCHIV - Der französische Filmemacher Jean-Marie Straub wurde 2017 auf dem 70. Filmfestival in Locarno mit einem Ehrenleoparden ausgezeichnet. Jetzt ist er mit 89 Jahren gestorben. Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Paris -Kommerzielles Kino, Stars und Kulissenzauber waren ihm ein rotes Tuch. Seine Prinzipien: Nonkonformismus, Minimalismus und Kargheit. Nun ist der französische Regisseur Jean-Marie Straub, dessen Filme oft umstritten waren, im Alter von 89 Jahren am Sonntag in seiner Schweizer Wahlheimat Rolle gestorben. Das bestätigte Christophe Bolli, der Kommunikationschef von Cinémathèque suisse, dem nationalen Schweizer Filmarchiv, der Deutschen Presse-Agentur in Genf.