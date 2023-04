„Umwerfend“ ist bei Georg Klein ungewohnt konkret

Der Erzählungsband „Im Bienenlicht“ zeigt, was der Autor kann: Literatur, in der geballert, gerauft, gezaubert und manch Rätsel aufgegeben wird. Eine Kritik.

Hier werden auch Schlüssel versteckt. Kurz vor der Mitte zum Beispiel die sehr kurze Erzählung „Der ganze Roman!“: Erbt ein Mann von einem „nebulös entfernten“ Onkel zweiten Grades ein Wohnmobil, im Handschuhfach ein zerfleddertes Taschenbuch – ein Roman ohne Anfang und Ende, ohne Titel und Autor.

In der Raststätte liest sich der Erbe bereits fest. „Ich lese noch immer“, schreibt er nun. „Wie großartig, dass es nahezu unmöglich ist, einen Roman nicht für einen Roman zu halten“, obwohl er Fragment ist. „Leichthin steht seine beschädigte Gänze für das Ganze ein“, und die Bleistiftausrufezeichen des Onkels „triumphieren über jenen primären Kram der Welt, der Ganzheit behauptet, obgleich er, besten- wie schlimmstenfalls, verhängnisvoll vollständig zu sein vermag“.

Mindestens drei poetologische Ansagen. Erstens: Was soll denn das sein, das Ganze, wenn es um Literatur geht, die ausfransen darf und soll. Erst recht, wenn es ein Roman ist, und während man sich noch fragt, ob man einen Roman immer erkennen würde, weiß man doch im Grunde bereits, dass ohnehin fast alles ein Roman ist. Und umgekehrt kein Gebilde der Literatur mehr Welt enthält als er.

Zweitens ist darum Vollständigkeit ein Behelf. Noch der umfangreichste Roman muss ein Ende haben, selbst wenn er nicht fertig ist. Sonst jammert der Verlag und leidet das Privatleben.

Drittens geht es am Ende immer darum, dass ein Mensch den Roman auch liest. „Bei Kaffee und Kuchen begann ich zu lesen. Ich las mich fest. Ich lese noch immer.“ Abgesehen von der Grenzüberschreitung, die Georg Klein sich hier erlaubt (ja, wie, was, geht denn das, noch immer einen Roman zu lesen, während man schon eine Erzählung darüber schreibt?), handelt es sich um das friedlichste Bild der Welt.

1998 erschien sein erster Roman: „Libidissi“

Kein Wort verliert der Erzähler über den Inhalt des Romans. Er ist nicht nur die Privatangelegenheit des Lesers oder der Leserin. Gewissermaßen lässt sich auch schon ahnen, dass er vor uns liegt. Auch wenn, Ironie und Fügung, das neue Buch von Klein gar kein Roman ist, sondern ein Erzählungsband.

Klein ist soeben 70 Jahre alt geworden. Leserinnen und Leser haben je nach Alter ihre eigene Geschichte mit seinen Büchern, sind womöglich schon am Anfang mit „Libidissi“ 1998 eingestiegen oder sonst eben ein paar Jahre oder noch ein paar Jahre später. Zuverlässig versorgt der Autor sein Publikum mit genreuntypischen Genreromanen (Krimi, Thriller, Science Fiction, Mystery) beziehungsweise großer Literatur, in der geballert, gerauft, gezaubert und manches Rätsel aufgegeben wird.

Spätestens seit dem bedeutenden und verschlungenen „Roman unserer Kindheit“ von 2010 kennt ihn praktisch jeder Mensch und wird in den großen Ferien angesichts spielender Kinder an ihn denken. Und wird trotzdem auch von diesem atmosphärisch so plastischen, griffigen, unmittelbaren Buch überfordert gewesen sein. Die Lektüre eines Buches von Klein ist immer auch eine Überforderung, und der gängige Begriff „umwerfend“ bekommt bei ihm etwas ungewohnt Konkretes. Das beste Beispiel hierfür immer noch der ungeheuerliche Pilzgeheimnisroman „Miakro“ von 2018.

Der eben erwähnte Anfang war natürlich nicht der Anfang. Als „Libidissi“ veröffentlicht wurde, war Georg Klein, 1953 in Augsburg geboren, in Ostfriesland ansässig, 45 Jahre alt. Im neuen Erzählungsband gibt es auch die Geschichte „Zett“, erzählt von einem Mann namens Georg. A.Z. ist einer der Spinnergestalten, die in den öffentlichen Bezirken studentischer Milieus so mitlaufen.

Er zitiert Nietzsche, als wären es seine eigenen, genialischen Gedanken, und als ausgerechnet eine halbwegs sortierte Theologiestudentin das den arglosen A.Z.-Jüngern steckt, hat der Guru eine verblüffende Erklärung parat: Er sei mit Nietzsche in einer Zeitschleife durcheinandergeraten. A.Z. ist zugleich aber der Erste, der in Georg, den er „Body“ nennt (Georg ist Leichtathlet), den künftigen Schriftsteller erkennt. „,Ich bin dein Stoff, Body!‘, hörte ich ihn noch ächzen, die Stirn an den lackierten Backsteinen der Kneipenwand, während sich mein Körper in einer Art Krabbengang, scheel nach vorn äugend, seitlich nach hinten tastend, Richtung Tür bewegte.“

Dass er daraufhin trotzdem in Schreibschwung kommt und bald, sieh an, ein paar Texte fertig hat, ist ein Mysterium mit schauerlichem Anteil.

Die eben geschilderte Kneipenbegegnung mit A.Z. spielt in Berlin, jedoch ist Berlin einer der Schauplätze, die Klein weniger interessieren. Der Ort der Handlung – es mag ein ferner Planet, ein Hochhaus des Schreckens oder eben das Innere eines Pilzes sein – ist aber so wichtig wie die Tätigkeit, um die es jeweils geht. Erst recht selbstverständlich in einem Band, der „Im Bienenlicht“ heißt.

„Pfau in Aspik“: Gemälde, von Wunden zerfressen

Geht es um Bienen, geht es um Arbeit, und höchst vielfältig sind die beruflichen Möglichkeiten in Kleins Welt. Ein gut eingespieltes Team ist in „David zu Ehren“ mit der „Auslöschung“ von „Wanderern“ befasst, die für Immobilienfirmen ein „Vollnutzungshindernis“ darstellen. Sie müssen aufgespürt und, nun ja, entfernt werden. Ein gefährlicher Job – „Wir wissen wohl, wie unvorteilhaft wir bei Tageslicht in voller Rüstung aussehen würden“ – für Leute mit guten Nerven. Ein keuscher Lebenswandel ist maßgeblich. Nicht zu fassen.

Man braucht Geduld – beim Lesen und beim Arbeiten –, auch bei der Rettung von Gemälden, die in „Pfau in Aspik“ von bösen Wunden zerfressen werden. „Pfau in Aspik“ ist in der Dauerausstellung „Meilensteine des Hier und Jetzt“ zu sehen – Kleins Humor ist nicht nur fantastisch, sondern kann sich auch hauchfein am Vertrauten entlang bewegen. Die Expertin, die anreist, um das Bild zu retten, löst eine aparte und folgenreiche Dreiecksbeziehung zwischen sich selbst und dem Museumsduo aus, einem gleichfalls ausgezeichnet eingespielten Pärchen. „Pfau in Aspik“ ist eine so weit gehende Liebesgeschichte, wie Klein sie erzählen will.

Dann wieder, in der Titelgeschichte, geht es knallhart zur Sache: Hier treten Imker und Bienen blank auf, sind aber offenbar ein modernistisches Sicherheitssystem, mit dem der in Ehren ergraute Pförtner im, Potzdonner, Bundeskanzleramt scharf rivalisiert. Als es zum Shootout kommt, ist er gerüstet, ebenso eine junge Kollegin, wie er sogleich angenehm überrascht bemerkt. Leute, die ihren Job verstehen, erkennen einander und achten sich. Nachher stehen Mensch und Maschine in einer anstrengenden Beziehung, wenn Georg alt geworden ist und das Gespräch mit seinem höflichen Pflegeroboter sucht („Das Kissen“).

Der Schriftsteller Georg Klein gezett/imago

„Im Bienenlicht“, durchzogen von herber Süße, gelblichen Farbtönen, wächsernen Dingen, ist trotzdem ein merkwürdiger Titel. Das Bühnenlicht liegt nahe. Zweimal neun Erzählungen, sehr unterschiedlich lang, finden sich in den Abteilungen „Wachs“ und „Honig“. Es geht um Arbeit und es geht um das, was bei der Arbeit herauskommt, die beiden Abteilungen könnten nach diesen Aspekten – lose und ungezwungen – gebaut und eingeteilt sein.

Zum „Honig“ gehört darum etwa der „Pfau in Aspik“, aber auch ein lockender Likör auf der Basis von Bitterem Feuchtröckel in „Die lustige Witwe“. Dazwischen wieder der Berufsschriftsteller, dem gelegentlich eine Figur zuraunt, das solle er doch später einmal aufschreiben. Jetzt ist später, Klein hat vielleicht auch einiges abgearbeitet, um sich in Ruhe dem nächsten Buch zuwenden zu können.

Ganz am Ende („Globulus“) ein Aufraffen, zu zweit. Er und der Leser, die Leserin? Jedenfalls geht es immer ums Weiterschreiben und Weiterlesen, wir alle mittenmang.

Georg Klein: Im Bienenlicht. Erzählungen. Rowohlt, Hamburg 2023. 240 Seiten, 24 Euro.