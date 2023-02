UN zeigt Amsterdamer Sklaverei-Ausstellung Die Ausstellung des Amsterdamer Rijkmuseum zeigt die Geschichte der Sklaverei am Beispiel von zehn historischen Personen. Wegen Corona gab es nur wenige Besu... dpa

Amsterdam -Die große Sklaverei-Ausstellung des Amsterdamer Rijksmuseums wird bei den Vereinten Nationen in New York gezeigt. Die Ausstellung über die Sklaverei in früheren niederländischen Kolonien sei in der öffentlich zugänglichen Eingangshalle ab 27. Februar zu sehen, wie das Rijksmuseum am Freitag mitteilte. In diesem Jahr gedenken die Niederlande dem Ende der Sklaverei in ihren Kolonien vor 150 Jahren. Erst Ende 2022 hatte sich Premier Mark Rutte im Namen der Regierung für dieses Unrecht entschuldigt.