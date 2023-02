Erschütternde Fotos: In welcher Welt ein Kind seine Niere verkaufen muss

Bilder beim Unicef-Fotowettbewerb in Berlin zeigen die Narbe eines 15-Jährigen, die von einer verkauften Niere stammt, und eine heimliche Mädchenschule in Kabul.

Es ist kein unordentliches Kinderzimmer, in das man auf dieser Fotografie schaut. Es ist die zerstörte Bibliothek einer Grundschule in der äthiopischen Region Tigray, einem Konfliktgebiet. Die Mehrheit der rund 5,2 Millionen Menschen hier hat Gewalt und Vertreibung, Unterernährung und Trinkwassermangel erfahren. Viele Gesundheitseinrichtungen und Schulen wurden zerstört. Mitten in dem Durcheinander sitzen ein Mädchen und ein Junge, in Bücher vertieft. Sie lächeln. Dies ist das Siegerfoto des Unicef-Fotowettbewerbs 2022, in dem Unicef Deutschland Bilder und Reportagen professioneller Fotojournalistinnen und -journalisten auszeichnet. Dokumentiert werden Persönlichkeiten und Lebensumstände von Kindern. Der argentinische Fotograf Eduardo Soteras hat das Foto in Tigray gemacht.