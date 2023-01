Uraufführung „Nullerjahre“ nach Erfolgsbuch von Rapper Testo In „Nullerjahre“ beschreibt Hendrik Bolz alias Testo vom Rap-Duo Zugezogen Maskulin seine Jugend im ostdeutschen Plattenbau. Ein Jahr nach Erscheinen des Buc... dpa

PRODUKTION - Annika Hauffe boxt bei einer Probe des Schauspiels "Nullerjahre" im Mecklenburgischen Staatstheater. Jens Büttner/dpa/Archivbild

Schwerin -Zehntausende Kids sind aufgewachsen wie er: Hendrik Bolz alias Testo vom Rap-Duo Zugezogen Maskulin hat seine Kindheit und Jugend im ostdeutschen Plattenbau verbracht, im Stralsunder Stadtteil Knieper West. In seinem Buch „Nullerjahre“ hat er diese Erfahrung beschrieben. Das Buch wurde ein Erfolg, Testo scheint einen Nerv zu treffen. Aus diesem Grund bringt das Mecklenburgische Staatstheater die Geschichte jetzt auf die Bühne. Am Freitag (18.00 Uhr) ist Uraufführung in der neuen Staatstheater-Spielstätte M*Halle. Dort beginnt das Schweriner Plattenbaugebiet Großer Dreesch.