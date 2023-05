Urlaub mit Freundin: Ist das wirklich einfacher, als mit dem Mann zu verreisen?

Tatsächlich habe ich seit rund fünf Jahren keinen Urlaub mehr erlebt. Zumindest keinen nennenswerten. Einen, auf den man lange hinfiebern kann, sich vorab schon mal unter die Palme denkt mit dem sanften Duft der Sonnencreme auf der Haut, den freudig erregten, vom Ferienwind aufgeplusterten Härchen. Ich konnte die Gründe für diesen Nichturlaub bald schon nicht mehr herunterbeten, ohne selbst an meinem Jammerton zu verzweifeln: Trennung, Geld sparen, Corona und allem voran eine Art der Freiberuflichkeit, die darauf drängte, immer und überall zur Verfügung zu stehen.

Meine Freundin konnte das schon nicht mehr hören. Vielmehr hockte sie sich irgendwann mit ernster Miene vor mich hin und meinte: Du brauchst Sonne. Wir fliegen nach Italien.

Allein in diesen zwei Sätzen zeichnet sich ab, warum wir befreundet sind. Die Bedürfnisse der anderen erkennen und mit den eigenen verbinden, weil sie zufällig dieselben sind. Wir hatten das schon mit zwei Kurztrips an die unwirtliche Herbst/Winterostsee probiert. Wir hatten uns die Zahnpasta geteilt, weil zwei Tuben einfach keinen Sinn ergeben, wir hatten uns beim Tragen der Strandmuschel und des Proviants harmonisch abgewechselt. Durch meine Freundin bin ich auf den wunderbaren Energieversorger der kalten Pellkartoffel gestoßen, die uns bei Wind und Wetter über Wasser gehalten hat. Dass sie dazu kein Salz brauchte, aber dafür umso länger mit dem Schälen, beruhigte mich. Nennen wir es Entschleunigung. Ansonsten: gegenseitige Fußmassage. Worauf ich hinauswill: Die kleinen, feinen Unterschiede auszuhalten, macht eine Freundschaft stärker und auch lebendig. Manchmal einfacher als in einer Partnerschaft. Hauptsache, man kann sich gut riechen.

Gestresste Stunden im Reisebüro

Mit meinem Exmann waren Urlaube immer eine Herausforderung. Natürlich auch wegen der Kinder. Da wir nur in der Hochsaison fahren konnten und es meinem Ex gern zu heiß wurde, verbrachten wir vorab ziemlich stressige Stunden im Reisebüro, um nicht nur die Beratungsdamen bald beim Vornamen zu kennen, sondern auch die angespannte Ferienhaussituation in beliebten Gegenden, die über ausreichend Belüftung und Platz und nicht allzu große Bruthitze verfügten. Und vor allem noch frei und bezahlbar waren. Kurzum, oft trat der Erholungseffekt erst zur Halbzeit ein, manchmal leider erst, als die Koffer bereits wieder zur Rückreise Tetris im Kofferraum spielen mussten. Damit kein falscher Eindruck entsteht: Ich habe diese Urlaube geliebt. Aber jetzt, da die Kinder groß sind, war ich doch darauf gespannt, ob sich ein Genuss von fremden Orten nicht auch entspannter finden könnte, wenn nur die beste Freundin im Gepäck ist.

Vor allem da ich Spontaneität über alles schätze und einen Luftsprung machte, als meine Freundin vorschlug, sie organisiere das alles. Flug. Unterkunft. Ausflüge. Wir würden einfach das machen, was uns gefällt. Während ich diverse Projektfäden zusammenhielt und stur weiterackerte, plante meine Freundin, und ich plante, endlich mal loszulassen. Nur ab und zu fragte ich zwischendrin nach, ob sie von mir noch irgendwas brauche, Einsatz, Entscheidungshilfe, egal. Und meine Freundin stets: Alles okay, du musst einfach alles mitmachen. Toll! Auch das zeichnet Freundschaft aus. Sich darin zu ergänzen, woran man selbst keinerlei Spaß empfindet. Flüge vergleichen. Tausend Fotos diverser Airbnbs durchklicken zum Beispiel.

Wenn man im Internet stöbert, entdeckt man den guten Rat, gemeinsam zu planen. Die jeweiligen Bedürfnisse vorab aufeinander abzustimmen. Gemeinsam übers Budget zu sprechen. Eine Liste mit den gewünschten Ausflügen zu erstellen. Aber klang das nicht wie die Arbeit, die ich eigentlich loswerden wollte? Durch das Wuseln meiner Freundin fühlte ich mich wie in der herrlichen Glücksblase einer Art Blind Date mit einem Unbekannten. Wohin flogen wir noch mal? Unbedingt in die Sonne nach gefühlten sieben Monaten Winter! Bari? Das tönte wunderbar, keine Ahnung, wo genau das ist. Der Absatz vom Stiefel? Grandios! Ich assoziierte: hohe Absätze, italienisch flirten, endlich wieder leichte Kleidung. Meine Freundin schrieb: Bedenke, wir haben wegen der Kosten nur Handgepäck gebucht. Also wenige Klamotten. Das passte! Ich packte drei Kleider, die ich einfach rasch waschen und in der prallen Sonne trocknen lassen würde.

Der Regenschirm meiner Freundin tat gute Dienste

Kurz vorm Abflug die Nachricht: Steck lieber auch was Wetterfestes ein. Na gut, dachte ich, die Daunenjacke wiegt fast nichts, die schlinge ich mir um den Körper und lass sie als Mahnmal an Berlin schnöde in der Ferienwohnung liegen.

Bei unserer Ankunft regnete es. Das ist jetzt leicht untertrieben. Es stürmte. Aber für die Fotos auf Instagram passten die dramatischen Wolkenbilder vor Steinbauten hervorragend. Wir ertränkten unseren ersten nicht stattfindenden Strandtag mit Café speciale in Polignano a Mare, er enthielt ganz viel Amaretto. Um in Schwung zu bleiben, marschierten wir an der Küste entlang. Erst links rum, dann rechts rum. Der Regenschirm meiner Freundin tat gute Dienste. Am Tag drei kaufte ich mir dann doch einen eigenen, in Rosa, für die gute Stimmung.

Ich war darauf konzentriert, meinen Fersensporn, den ich vor unzähligen Jahren entwickelte hatte, zu ignorieren. Ging gut, wir mussten ja viel übers Wetter reden und viel laufen. Alberobello, Ostuni – grandios, und vor allem: Monopoli! Wir hatten eine Dachterrasse, wo wir in der einzigen Stunde mit Sonne schnelles Yoga übten. Irgendwann aber war dann mal unbedingt eine Wäsche angesagt. Dank unzureichender Italienischkenntnisse kippte ich etwas von einem Mittel in das Wäschefach, etwas zu großzügig, was sich dann als Wäscheparfüm herausstellte, ein Konzentrat. Im Anschluss glich ich einem scharf dünstenden Flowerpowerwald. Meine Freundin warf meine Kleider dann nochmal in die Trommel. Aber auch nach drei Versuchen: Es wusch sich nicht raus.

Sie hatte schon Schnupfen, meinen unterdrückte ich noch

Wir schliefen bei offenem Fenster, quasi draußen, der Wind plusterte die Decke auf. Meine Freundin: Nimm es nicht persönlich. Sie hatte schon Schnupfen, meinen unterdrückte ich noch. Die Zeit des Wäschetrocknens bei miesem Wetter nutzten wir, um im Bett liegend unsere Mails zu checken. Vor allem Freiberufler wissen: keine gute Idee. Wie soll man ein Portfolio rausschicken, wenn der Regen die Internetschüssel auf dem Dach lädiert? Und wie soll man aus der Ferne einen Untermieterstreit um ein ungeputztes Klo schlichten? Zum Glück lag ich wenigstens ein minutenlanges Weilchen am Strand, um die geschäftigen Familien zu beobachten und festzustellen: Ist doch im Grunde alles gut. Ich muss mich nicht mehr so kümmern wie früher. Wow.

Nach diesem Urlaub bin ich endlich fest: gegen Wetter und ferne Krisen. Und unsere Freundschaft ist es irgendwie auch. Nur habe ich keine Ahnung, wie ich die tausend Fotos sortieren soll, die wir sicherheitshalber von uns und den Orten geschossen haben, die wir unbedingt mal bei gutem Licht bereisen wollen.