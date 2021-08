Mich hat nie einer vor Sylt gewarnt. Immer hieß es nur, was für eine umwerfende Insel das ist in einem tosenden Meer, dazu 40 Kilometer weißer, breiter, blitzsauberer Strand. Soghaft die Wellen, gewaltig die urige Dünenlandschaft. Dagegen sei die Ostsee niedlich, ja lächerlich. Ich lasse mir meine Ostsee nicht schlechtreden, gebe aber zu: Die Schwärmer haben Recht, der Strand von Sylt haut einen um. Sicher schafft er es in die Top Ten weltweit.

Aber alles andere auf der Insel, Freunde! Das ist doch kein Urlaub, das ist eine Strafe. Ich habe es dahin geschafft, weil uns eine Freundin ihr alljährlich gebuchtes Apartment überlassen hat. Sie konnte es ausnahmsweise nicht nutzen, aber auch nicht zurückgeben, aus Sorge, es würde sich dann ein anderer schnappen, womöglich für immer.