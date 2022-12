US-Komiker Carmichael wird Golden-Globe-Gala moderieren Nachdem im vergangenen Jahr die Golden-Globe-Gala abgesagt wurde, soll sie im kommenden Jahr wieder stattfinden. Nun steht auch schon der Moderator fest. dpa

Los Angeles -US-Komiker und Schauspieler Jerrod Carmichael (35) soll im Januar als Gastgeber der Golden-Globe-Gala auf der Bühne stehen. Das gaben der Verband der Auslandspresse (HFPA) und der US-Sender NBC am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Die 80. Vergabe der Film- und Fernsehpreise ist für den 10. Januar 2023 in Beverly Hills geplant. Die Globe-Nominierungen sollen an diesem Montag bekanntgegeben werden.